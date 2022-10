Megválik kínossá vált „külügyminiszterétől” Karácsony

Hálásan dicsérte korábban a főpolgármester Korányi Dávidot, amiért „feltette Budapestet a városdiplomáciai térképre”, ám most, hogy a baloldal külföldi kampánypénzei, s velük az Action for Democracy nevű szervezet és magyar vezetője reflektorfénybe került, Karácsony gyorsan megválik közpénzből fizetett tanácsadójától.

„Köszönöm Korányi Dávid munkáját, aki Budapest »külügyminisztereként« majd egy éve dolgozik velem azon, hogy Budapestet felhelyezzük a városdiplomáciai térképre” – írta Karácsony Gergely Facebook-oldalán 2020. augusztus 29-én, a budapesti Városdiplomáciai Akadémia létrehozásával büszkélkedve. Közölte azt is, hogy a projekt vezetését Balázs Péter CEU-professzor, a Bajnai-kormány egykori külügyminisztere vállalta el.

A Városdiplomáciai Akadémia honlapja nem bővelkedik hírekben, de beszámol többek között arról, hogy idén februárban elkészült az első oktatási évről szóló kiadvány. Az évkönyvben Korányi Dávid, „a főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadója” azt fejtegeti, hogy „a nemzetállamok primátusára épülő” rendszer nem tudja megfelelően kezelni a globális kihívásokat, ezért „nemzetközi szervezetek, üzleti, tudományos és civil aktorok mellett az önkormányzati szint is egyre tevékenyebb részt vállal a globális ügyek formálásában”.

A nemzetközi szervezetek szerepéről Korányi igen sokat tud, jártasságát pedig Karácsony Gergely nem csupán dicsérte, de honorálta is – mindeddig.

Most azonban, hogy a baloldal külföldi kampánypénzei, s velük az Action for Democracy nevű szervezet és magyar vezetője, Korányi Dávid reflektorfénybe került, a főpolgármester rövid úton megválik „külügyminiszterétől”. Karácsony Gergely szerdán újságírói kérdésre közölte, a főváros hamarosan megszünteti Korányi tanácsadói szerződését, amely egyébként lapinformációk szerint havi kilencszázezer forintos javadalmazással járt.

A főpolgármester azt állította, ez Korányi kérésére történik,

„merthogy a családjával New Yorkban él, és távmunkában végezte el a feladatait. Közösen arra jutottunk, hogy az év végéig megszüntetjük a szerződését, és valamilyen más formában dolgozunk együtt”

– magyarázkodott Karácsony. Amint arról korábban beszámoltunk, a baloldali 24.hu arról írt, csaknem kétmilliárd forint érkezett 2022 első felében Márki-Zay Péter mozgalmához az Egyesült Államokból az Action for Democracy közreműködésével.

Március 18-án elnökségi ülést tartott Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma (MMM), ahol a szervezet operatív vezetője, Vékás Sándor – a portál birtokába került jegyzőkönyv szerint – arról tájékoztatta a vezetőséget, hogy keretszerződést kötöttek a bécsi székhelyű Datadat GmbH-val kommunikációs kampány- és rendezvényszervezés, kommunikációs tanácsadás, adatbázis-építés, illetve közösségi média alapú kampányszervezés ellátása tárgyában. „Mindent csinált a DatAdat, több száz számláról beszélünk, rengeteg megbízást kaptak” – mondta Vékás a 24.hu-nak.

A DatAdat-csoport kulcsfontosságú szereplő volt az ellenzéki kampányban, ezt Márki-Zay is megerősítette. Szigetvári Viktor például – aki az említett bécsi cég társtulajdonosa – ott ült a reggeli vezetői értekezleteken. Márki-Zay szerint természetes, hogy a DatAdat az ellenzéki kampány szerves része lett, hiszen a cég szinte az összes párttal dolgozott már együtt 2022 előtt.

A kampány sarokköveiről Márki-Zay Péter a következőket mondta a portálnak: az ellenzéki kampány összköltsége 3,5 milliárd forint körül mozgott, ebből a hat párt 1–1,2 milliárd forintot fedezett összesen. Ez az összeg volt az, amit a közös lista, illetve az egyéni jelöltek után kaptak a szervezetek állami támogatásként. Az MMM a fennmaradó összeget biztosította, azaz körülbelül 2,2–2,4 milliárd forintot. Az utóbbi tétel több forrásból jött össze, nagyobb és egészen kis mikroadományok is érkeztek, és volt az MMM-nek küldött 1,8 milliárd forint, ami az Action for Democracy (AFD) nevű, az idén februárban alakult szervezettől érkezett.

A szervezet magyar vezetője, Korányi Dávid korábban elismerte, hogy a magyarországi választás inspirálta a szervezet megalakítását, a működésük kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy a „demokratikus erőket próbáljuk erősíteni csatatérállamok, köztük Magyarország választásain”. Azaz márciusban még kifejezetten a választásokra fókuszáló szervezetként határozta meg az AFD-t.

Miután Márki-Zay az előválasztáson legyőzte Dobrev Klárát, és ezzel ő lett a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje, a hódmezővásárhelyi polgármesternél megjelent Korányi és amerikai támogatást ígért az MMM számára. A kampánystáb egyik meghatározó szereplője azt mondta: „tudtuk, hogy a pártok pénze nem lesz elég, mert a pártos kasszából csak egy fapados kampány jönne ki”.

Korányi nehezen összeszámolható tisztsége közül az egyik egy olyan uniós think tank (European Council on Foreign Relation) magyar részlegében van, amelynek Soros György és a fia is tagja. A 24.hu úgy tudja, Korányi egy online konferenciabeszélgetésen hozta össze Márki-Zay-t a szervezet vezetőivel. Már zajlott az országgyűlési választási kampány, amikor az Action for Democracy és a Mindenki Magyarországa Mozgalom megkötötte az adománygyűjtésre vonatkozó szerződést.

Márki-Zay azt mondta, „elég sok jogász dolgozott azon, hogy minden törvényes legyen, azt pedig semmi nem tiltja, hogy a szervezetünk külföldről fogadjon el pénzt”. A papírozásnál arra különösen figyeltek, hogy olyan kampányeszköz finanszírozása ne menjen az MMM oldaláról, amin pártlogó van, de a kampány során bevetett SMS-kampányok, Facebook-hirdetések, pártlogó nélküli óriásplakát-kampányok mehettek Márki-Zayék kasszájából, ahogy az ellenzéki kampányközpont bérlése is, valamint a DatAdathoz kapcsolódó költések.

Schiffer András az Indexen nemrég arról írt, hogy „az Action for Democracy szereplői között feltűnően sokan mutatnak érdeklődést – a biztonságpolitika mellett – az energetika iránt. S egyetlen olyan »civil« sincsen közöttük, akinek a biográfiája mentes volna az állami vagy államközeli tevékenységet folytató kapcsolódásoktól. Egyetlen olyan művészt, tudóst vagy újságírót sem találunk az Action for Democracy honlapján, akiről azt feltételezhetnénk: érdekmentesen aggódik távoli demokráciák sorsa iránt”.

