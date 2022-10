A kormányt feljelentgető Molnár Csaba a DK legfontosabb árnyékminisztere

Molnár Csaba, az árnyékkormány migránspárti kancelláriaminisztere, aki számos ügyben feljelentette a kormányt az Európai Bizottságnál, bepanaszolta hazánkat például a déli határzár miatt is. A DK politikusa árnyékkormányinfóján rezsivédelmi intézkedéseket szorgalmazott, miközben az EP-ben korábban aláírt egy olyan indítványt, amely a magyar rezsicsökkentés eltörlésére irányult.

Molnár Csaba nyerte el a kancelláriaminiszteri posztot Dobrev Klára árnyékkormányában. Mivel a csapatban nincs igazságügyi, sem uniós ügyekért felelős tárca, ezeket a területeket is hozzá rendelték, sőt ő az árnyékminiszterelnök helyettese is.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője valódi tárcákat is vezetett már korábban: a második Gyurcsány-kormányban közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, a Bajnai-kormányban pedig Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter volt.

Molnár a Gyurcsány-párt egyik legharsányabb képviselője,

aki jelenleg főként Magyarország feljelentésében jeleskedik az Európai Parlamentben.

A Facebookon tette közzé például, hogy feljelenti a magyar kormányt Brüsszelben, amiért a kabinet – amúgy teljesen jogszerűen – állami felügyelet alá vonta a Kartonpack Dobozipari Nyrt.-t. De az Európai Bizottsághoz fordult a nemzetstratégiai szempontból fontos és előnyös Vodafone-felvásárlás miatt is. Gyakorlatilag valamennyi döntéséért támadja az Orbán-kormányt.

Molnár egyébként kerítésellenes és migránspárti politikus, olyannyira, hogy 2015-ben a déli határzár miatt is bepanaszolta Magyarországot az Európai Bizottságnál.

„A pengékkel ellátott kerítés háború elől menekülők feltartóztatására kevésbé, súlyos sérülések okozására annál inkább alkalmas” – állította, hozzátéve, hogy a pengék rögzítése a szögesdrótkerítésen véleménye szerint „nem csak embertelen, de sértheti a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadásáról szóló 2013/33/EU-irányelvet és a nemzetközi jogot”.

A baloldali képviselő szerint a déli határkerítés építése nem az ország és az Európai Unió védelmét szolgálja, hanem belpolitikai célokat és indulatkeltést.

Molnár Csaba nemrégiben árnyékkormányinfót is tartott, amelyen elsősorban „rezsivédelmi” javaslatokat jelentett be, például rezsimoratóriumot és a rendszerhasználati díj befagyasztását szorgalmazta. Pedig a választási kampányban a baloldal másról sem beszélt, mint a rezsicsökkentés eltörléséről.

Mivel Molnár az Európai Parlamentben elsősorban energiapolitikával foglalkozik, Brüsszelből is támadta a rezsicsökkentést. Így tett például 2020-ban, amikor több európai balliberális képviselővel közösen

benyújtott egy, a magyar rezsicsökkentés eltörlését követelő indítványt.

A javaslat azt szorgalmazta, hogy minden uniós tagállam egységes lakossági energiaárakkal kapcsolatos adókat vezessen be és szüntessen meg minden földgázra vonatkozó állami támogatást. Ezzel a piaci áraknak kívánták kiszolgáltatni a lakosságot.

A DK múlt heti közleményében az energiaárak kapcsán azt írta: nincs értelme nemzeti konzultációt indítani az uniós szankciókról. Hangsúlyozták továbbá, hogy szerintük valójában nem a háború, hanem az Orbán-kormány a megélhetési válság oka.

Emlékezetes, a baloldal hazai képviselői nem szavazták meg a parlamentben az árstopokat sem. Ehhez képest Molnár Csaba a közösségi oldalán az ársapkák eltörlésével riogatott: „Újabb megszorítások jönnek! Nem kicsik, nagyok! Az ársapkák eltörlésével brutális áremelkedésre lehet számítani.”

A politikus úgy tesz, mintha az élelmiszerek vagy az üzemanyag árának szinten tartása az ő érdemük lenne, és nekik kéne a kiharcolt kedvezményeket megvédeniük a kormánytól.

Molnár Csaba azt is állította a Facebookon, hogy a kedvezményes tankolás kivezetésére készül a kormány, azonban a benzinárstop még most is érvényben van, sőt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az árkorlátozás meghosszabbítását jelentette be.

Nem is beszélve arról, hogy a DK korábban kifejezetten a benzinárstop ellenében foglalt állást.

Molnár árnyékkormányinfóján elhangzott az is, hogy szorgalmazzák az európai minimálbér magyarországi bevezetését. Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy amikor az Országgyűlésben terítéken volt a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, Molnár párttársai, a DK-s képviselők nem szavazták meg azt.

Legfrissebb Facebook-bejegyzésében az állami kifizetések leállítását emlegeti és csődközeli állapotról ír, miközben Gulyás Gergely miniszter éppen a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy semmilyen kifizetési stop nincsen érvényben, a magyar gazdaság pedig a jelenlegi nehéz helyzetben is stabil, mi több, hazánk egyike lehet azon kevés európai országnak, amelyik a válságban is képes lesz tartani az eredetileg tervezett költségvetési hiánycélt.

Tanulságos adalék Molnár Csabáról: a politikus könnyen beszél, amikor a hazai viszonyokat szidja, hiszen ő maga Brüsszelben rendezkedett be. Miközben látványosan felháborodott azon, hogy a magyar szülőknek választaniuk kell a megélhetés és a gyermekük taníttatása között, a fiát beíratta egy méregdrága brüsszeli magániskolába, a Brussels International Catholic Schoolba, amelynek éves díja több mint hárommillió forint.

