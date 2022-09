Vitézy Dávid: Több mint 12 milliárd forintos vasúti pályakorszerűsítés Záhony térségében

Több mint 12 milliárd forintos vasúti pályakorszerűsítés valósul meg Záhony térségében az ukrán gabonaszállítások felgyorsításáért – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlekedésért felelős államtitkára pénteken a Facebook oldalán.

Vitézy Dávid a közösségi médiában közzétett bejegyzésében ismertette, csütörtökön jelent meg kormányhatározat arról, hogy több mint 12 milliárd forintos beruházással lehetővé teszik, hogy tovább növekedhessen az Ukrajnából a záhonyi átrakókörzeten keresztül vasúton Magyarországra érkező gabona, szemes termény mennyisége.

Hozzátette, Palkovics László technológiai és ipari miniszterrel közösen az elmúlt hetekben az összes magyar érdekelt féllel (átrakók, teherfuvarozók, MÁV, gabonaszövetség) több alkalommal tárgyaltak, majd Berlinben két hete az Ukrán Vasutak vezetésével is egyeztetett.

A pontos műszaki tartalmi javaslatot ezen egyeztetések alapján dolgozták ki a MÁV szakembereivel közösen.

Közölte, az ukrán szemestermékeket el kell szállítani, mert a háború sújtotta ország bevételeinek jelentős része ered az agrárexportból, valamint, mert Afrika és a Közel-Kelet korábban nagy tételben vásárolt Ukrajnából gabonát, ha a Fekete-tengeri szállítás korlátozott kapacitása miatt nem jutnak most hozzá, egyes országokban éhínség lehet.

Ezen felül az ukrán szemestermékek elszállítását azzal is indokolta, hogy az aszály következtében Magyarország is importra szorul idén egyes gabonafélékből. Kiemelte, a 12,4 milliárd forint értékben elvégzendő munkák Záhony állomásra, Záhony rendezőre és Eperjeskére is kiterjednek, az elmúlt évtizedekben használaton kívül került és leromlott állapotú vágányokat újítanak meg.

Cél az is, hogy a beavatkozásokat a MÁV gyorsan el tudja végezni,

minél hamarabb növekedjen az átrakókapacitás a záhonyi térségben, így a munkák a csütörtöki kormánydöntés nyomán néhány héten belül megkezdődhetnek.

A vasúti infrastruktúrának, logisztikának, munkaerő-gazdálkodásnak óriási kihívást jelent a hirtelen rázúduló óriási új feladat. Lengyelországnak, Szlovákiának, Magyarországnak és Romániának egyaránt mindent meg kell tennie, hogy vasúton minél több gabona hagyhassa el Ukrajnát.

A forgalom növekedésének sokszor a kirakásra váró vagy éppen már üres széles, illetve a berakásra váró normál vagonok állják (szó szerint) az útját.

Ezért fontos a rendszerváltás előtt sokkal nagyobb árumennyiséget kezelő, de azóta jóval kisebb kapacitással működő átrakókörzet elhagyatott vágányainak rendbetétele.

Egyes vágányok már járhatatlanok az elmúlt évtizedek kihasználatlansága nyomán, a cél most a lezárt vágányok újranyitása, teherbírásuk növelése, a rendezővágányokon 20, legfeljebb óránként 40 kilométeres sebesség elérése, a biztonságos és este is végezhető munka feltételeinek biztosítása – írta a Facebook oldalán az államtitkár.