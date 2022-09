Orbán Viktor: Ha nem érjük el, hogy Brüsszel változtasson a szankciós politikán, a szankciós felár az életünk részévé válik

Ha nem érjük el, hogy Brüsszel változtasson a szankciós politikán, akkor az a szankciós felár, amit az emberek fizetnek az energiáért, be fog épülni a gazdaságba, és 5-10 évig az életünk részévé válik – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában.

Orbán Viktor az EU-s szankciók kapcsán arról beszélt, hogy az európai emberek fizetik meg a szankciós politika árát, hiszen amikor gázt, villanyt vagy benzint vásárolnak, kénytelenek kifizetni a szankciós felárat.

Mint mondta, az energia ára nem gazdasági összefüggések miatt ment fel. Politikai döntések következménye volt, amelyeket Brüsszelben hoztak. Hiába állapodtak meg korábban arról, hogy a szankciók nem fognak kiterjedni az energiára, júniusban Németország megváltoztatta az álláspontját, Brüsszelben módosították a döntést, és bevezettek a szankciót az olajra, valamint napirendre vették a gázszankciót, az energiaárak pedig kilőttek az égbe.

Kapcsolódó tartalom

Azóta fizetjük a szankciós felárat, ami miatt a rezsicsökkentési rendszert is át kellett alakítani Magyarországot, és be kellett vezetni az árstopokat, és ami miatt most mindenki oszt-szoroz, számol, hiszen bizonytalannak látja a következő időszakot. A kormány meg próbál segíteni, ez az új helyzet – fogalmazott a miniszterelnök.

Hozzátette, most az a kérdés, tovább rontunk-e a helyzeten, hiszen Brüsszelben újabb és újabb szankciókat akarnak bevezetni.

Orbán Viktor elmondta, egyszer már becsaptak bennünket, az igazság az, hogy hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, mert azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, aztán mégis bevezették. Azt is mondták, hogy a szankciókkal véget lehet vetni a háborúnak, a háború azonban elhúzódik.

A politikában van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók, de olyan is van, ami most Brüsszelben történt, hogy hazudtak az európai embereknek – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy a hibák és a rossz politikai döntések többsége azonban kijavítható, ez igazi a szankciós döntésekre is.

Ezért fontos, hogy legyen hangunk: nemcsak azért, mert dühösek vagyunk, amiért becsaptak bennünket.

Ha nem érjük el, hogy Brüsszel változtasson a szankciós politikán, akkor az a szankciós felár, amit az emberek fizetnek az energiáért, be fog épülni a gazdaságba, és 5-10 évig az életünk részévé válik – mondta.

Mint mondta, egy hét múlva Prágában rendeznek csúcstalálkozót, ahol az európai miniszterelnökök tárgyalják majd meg a kérdést. A szankciókról szóló döntéseket ugyanis nem határozatlan időre vezetik be, hathavonta kell őket megújítani. Amikor ez pár hónap múlva esedékes lesz, a brüsszeli politikusoknak lehetőségük lesz rá, hogy felülvizsgálják korábbi döntésüket.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ezért az október lesz a vízválasztó, ekkor kell ugyanis világossá tenni, nem akarjuk, hogy ez történjen, és fenntartsák a hibás szankciós politikát.

Kapcsolódó tartalom