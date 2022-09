Orbán Viktor: Az árak nem gazdasági hatások miatt mentek fel, politikai döntések állnak mögötte

Becsapták az embereket Brüsszelben, amikor azt mondták, hogy a szankciók nem fognak kiterjedni az energiára. Azt mondták, hogy a szankciókkal véget lehet vetni a háborúnak, a háború viszont elhúzódik, nincs ma ember, aki gyors lezárással számolna, viszont az árak meg az égben vannak, és ez gyötri az embereket, a spekulánsok meg dörzsölik a tenyerüket – jelentette ki a magyar kormányfő a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában. Orbán Viktor hangsúlyozta: az energiaárakat nem a kereslet-kínálat szabályai hajtották fel, hanem politikai döntések.

Az energia ára nem gazdasági összefüggések következtében ment fel – szögezte le Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában péntek reggel. A miniszterelnök kifejtette, volt már olyan, hogy a gazdaság saját összefüggései, a kereslet-kínálat hajtották felfelé az energiaárakat, de a jelenlegi helyzet nem ilyen.

Politikai döntéseket hoztak Brüsszelben, ezek hajtották fel az árat

– húzta alá. „Ha nem lenne szankció, akkor valahol ott lenne az energia ára, ahol az áprilisi választási kampányunk időszakában volt, valahol száz dollár körül, ami nem egy jó ár, mert szokott annál alacsonyabb is lenni. De mi is azzal számoltunk a választások idején, hogy száz dollár környékén stabilizálódik az olaj és a gáz ára, és az a rezsi szabályok megváltoztatása nélkül is menedzselhető helyzet lesz majd” – fejtette ki.

Hozzátette: a magyarországi országgyűlési választás kampánya előtt meg is állapodtak abban Brüsszelben, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, amit a németek és a magyarok képviseltek a legerősebben.

„És akkor egyszer csak júniusban a németek átálltak, és Brüsszelben megváltoztatták a döntésüket, bevezették a szankciót az olajra, és napirendre vették a gáz szankciót. Az energiaárak meg kilőttek az égbe” – mondta.

„Azóta fizetjük ezt a szankciós felárat, ami miatt a rezsicsökkentési rendszert is át kellett alakítani Magyarországon, árstopokat kellett bejelenteni, és mindenki oszt, szoroz, számol, mert okkal bizonytalannak látja a következő hónapokat, mind a vállalkozások, mind pedig a családok esetében. A kormány pedig próbál segíteni. Ez az új helyzet”

– tette hozzá. Orbán Viktor kifejtette: „Az a kérdés, hogy tovább rontunk-e ezen a helyzeten, mert újabb szankciókat akarnak bevezetni Brüsszelben”.

„Egyszer már becsaptak bennünket, próbálok elegánsan fogalmazni, de az igazság az, hogy hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, mert azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, aztán mégis kiterjesztették”

– jelentette ki.

„Azt mondták, hogy a szankciókkal véget lehet vetni a háborúnak, a háború elhúzódik, nincs ma ember, aki gyors lezárással számolna, viszont az árak meg az égben vannak, és ez gyötri az embereket, a spekulánsok meg dörzsölik a tenyerüket” – húzta alá.