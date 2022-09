Mintegy 17 ezren kapcsolódtak ki ősszel a zánkai Erzsébet-táborban

Háromnapos, kétéjszakás turnusokban összesen mintegy 17 ezer gyermeket fogadott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a zánkai Erzsébet-táborban szeptember 5. és 30. között – közölte a szervezet az MTI-vel pénteken.

Tájékoztatásuk szerint az 1-8. évfolyamos diákok az ország csaknem 200 településéről érkeztek az őszi táborozásra. Mintegy 300 iskola nyújtotta be jelentkezését erre a lehetőségre.

Nyolc turnusban számos közösségépítő és szabadidős programot szervezett az Erzsébet Alapítvány. A diákok több mint 20 különféle program közül választhattak a turnusokban, így a kikapcsolódáson túl új ismereteket is szerezhettek, bővülhetett tudásuk ismeretterjesztő, digitális és szociális kompetenciát fejlesztő programokon, színházi előadásokon és hagyományőrző foglalkozásokon – írták.

Az őszi osztálykirándulásokon a szervezők egyebek mellett interaktív IT-foglalkozást, látványos bogárbemutatót, vicces kémiai és fizikai bemutatót kínáltak a gyermekeknek, akik a Balaton vizére szállva a katamaránt is kipróbálhatták.

Szerveztek számukra tábori koncerteket, színházi előadásokat, túrákat is, de a csoportok akár saját kirándulásokat is tehettek a környéken. A gyermekek a háromszintes mászópályából álló kalandparkot, a trambulinokat vagy az íjászatot is kipróbálhatták. Az Erzsébet-táborokban a gyermekek más iskolából érkező társaikkal is találkozhattak, így új barátságok szövődhettek – közölte az alapítvány.

Az Erzsébet Alapítvány a programok mellett teljes körű ellátást, ezen belül napi ötszöri étkezést nyújtott a diákoknak, továbbá 24 órás gyermekorvosi ügyelet garantálta a biztonságos táborozást.

Mára a felújított zánkai táborhely összes szállásépülete fűthető, így a szokásosnál hűvösebb és csapadékosabb szeptemberi időjárás sem okozott kényelmetlenséget a táborozók számára, rossz idő esetén pedig fedett közösségi terekben valósultak meg a programok.

Az őszi, zánkai táborozás mellett az erdélyi táborhelyen is szervez osztálykirándulásokat az Erzsébet Alapítvány, amelyek egészen október 26-ig tartanak. Év végén pedig az Erzsébet-karácsony ünnepi programsorozata várja a gyermekeket Zánkán – írták.

A kiemelt kép illusztráció.