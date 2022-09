48 perc – Gyurcsánynak nem Karácsony személye a fontos, hanem hogy ő irányítson Budapesten

A baloldal helyzete és Gyurcsány Ferenc törekvései is terítékre kerültek a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek vendégei ezúttal Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Schiffer András ügyvéd voltak.

Lánczi Tamás Gyurcsány Ferenc azon deklarációjáról is kérdezte vendégeit, miszerint egyedül vele kell számolni az ellenzéki oldalon és azt is mondta, hogy nem feltétlenül fogja támogatni Karácsony Gergelyt 2024-ben.

Schiffer András szerint a végén Gyurcsány támogatni fogja Karácsony jelöltségét, mert nem lesz más lehetősége.

A DK esetében nem az az érdekes, hogy az előválasztáson 2019-ben és az EP-választáson hogyan szerepelt, hanem az, hogy mennyire szervezett a párt.

Többé-kevésbé lefedi az országot és ebben a tekintetben Gyurcsányék árnyékkormánya villanthat egyfajta kormányzóképességet.

Schiffer András (Fotó: Hirado.hu/ Horváth Péter Gyula)

A pártelnök be akarja biztosítani a pozícióját Schiffer szerint. Április 3. után Donáth Anna, Márki-Zay Péter és mások frontális támadást indítottak Gyurcsány ellen és a volt miniszterelnök előremenekül azzal, hogy kompetenciát próbál felmutatni.

Mráz Ágoston Sámuel úgy vélekedett, hogy a DK már a többi párt fölé kerekedett, de

mindig lesz egy Gyurcsány-ellenes szárny is az ellenzékben. A volt miniszterelnök célja, hogy 2024-re vagy ’26-ra ő legyen a domináns erő.

Az árnyékkormány tagjainak névsora viszont arra mutat rá, hogy komoly, kívülről támogató szellemi holdudvar.

Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: Hirado.hu/ Horváth Péter Gyula)

A politológus rámutatott, hogy a baloldal több politikai megoldást is próbál importálni, ilyen az árnyékkormány is, amit az angolszász világból hoztak be. A túlélése és a baloldalon belüli dominanciája várhatóan sikeres lesz.

Gyurcsány Ferenc Karácsony tekintetében nem a személyt fogja nézni, hanem a befolyást, azaz, hogy egy olyan összetételű Fővárosi Közgyűlés álljon fel, aminek ő tud parancsolni.

