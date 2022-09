Változnak a kondicionalitási eljárás keretében benyújtott előterjesztések

Az Európai Bizottságnak (EB) való megfelelés érdekében fogadott el módosításokat az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága a kondicionalitási eljárás keretében benyújtott törvényjavaslatokhoz a csütörtöki ülésén.

A módosítások benyújtását Balla György (Fidesz) a testület előtt azzal indokolta: az EB még a bizottsági ülés napján is tárgyalni akart az előterjesztésekről, hiába voltak azok leegyeztetve. Emiatt kellett a bizottsági ülés kezdését is délután egy óráról négyre csúsztatni – mondta.

Az a szerv, amely a jogállamiságot kéri számon, a magyar jogállamiságot nem veszi figyelembe – válaszolta Hajnal Miklós (Momentum) azon felvetésére, miért érkeztek az akár több hónapja beterjesztett törvényjavaslatokhoz a testület ülése előtt két órával a módosítások.

Szinte új változatban került a törvényalkotási bizottság elé az eredetileg Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról című előterjesztés. A javaslatnak már a címe is megváltozott „a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról” címre.

A jogalkotási törvény módosítása is változik: határidőt kap a kormányzati ellenőrzési szerv a jelentése elkészítésére, kellő indokot kell adni akkor, ha egy előterjesztést nem bocsátanak társadalmi egyeztetésre, indokolt esetben a kormányzati ellenőrzési szervnek nem lehetősége, hanem kötelezettsége lesz pénzbírság kiszabása, és azt is kimondja a változtatás, hogy a pénzbírság megfizetése mellett is eleget kell tenni az ellenőrzési szerv megállapításainak.

A pénzbírság mértékét pedig úgy kell meghatározni, hogy annak visszatartó ereje legyen.

Szintén új címet kap az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés. Az új címe: Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról.