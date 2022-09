Öt magyar is helyet kapott Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján

Öt magyar férfi is felkerült az Europol Most Wanted körözötti listájára, amire korábban még nem volt példa. A drogkereskedő körözöttek felkutatásához most a lakosság segítségét kéri a rendőrség.

A bűnszervezetek olyan kulcsszereplőkből állnak, akik illegális tevékenységet folytatnak, és a bevételeket a működésükre használják fel. Az Europol legkeresettebb bűnözőinek listáján szereplő személyek letartóztatásával az egész hálózat kártyavárként ledönthető. Erre indított most kampányt az ENFAST, vagyis a Célkörözési Egységek Európai Hálózata, melynek kizárólagos magyarországi tagja a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A cél Európa-szerte a szervezett bűnözői csoportokhoz köthető szökésben lévő elkövetők elfogása – számolt be oldalán a rendőrség. Kiemelték: idén az Európai Unió tagállamaiból több mint ötven elfogatóparanccsal körözött személy profilja került fel a Most Wanted oldalra. Ezek között olyan keresett személyek szerepelnek, akiket kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, emberkereskedelem, fegyveres rablás, terrorizmus, illetve emberölés miatt köröznek. Erre a listára került fel öt olyan férfi, akiket a rendőrség már évek óta keres. A magyar bűnszervezethez köthető nyomozás még 2020-ban indult. Ennek során 2021 tavaszára sikerült azonosítani a debreceni nyomozóknak két olyan bűnszervezetet, melyek egymással párhuzamosan folytatták drogterjesztő tevékenységüket. Az egyik csapat Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és Kecelen működött. A tagjai mind a marihuána termesztésével, feldolgozásával és a terjesztésével is foglalkoztak. Részint ők látták el kábítószerrel a másik csapatot, akik pedig Hajdú-Bihar megyében bonyolították titkos drogüzleteiket. A Bács-Kiskun megyei high-tech technológiával kialakított csarnokot üzemeltető bűnbanda hét tagját sikerült azonosítani a nyomozóknak, kettőt közülük el is fogtak. Öt személy ellen pedig belföldi, európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. (Fotó: Police.hu) Az Europol médiakampányába, a legkeresettebb 54 bűnöző közé ők most mindannyian felkerülhettek. Ez azért egyedülálló, mert eddig arra még nem volt példa, hogy Magyarországról egyszerre öt körözött is egyidőben szerepeljen a Most Wanted listán. A Ledöntheted őket – #GameOver szlogenű akció a bűnszervezetek megdöntését célozza. Hiszen a bűnös hálózatokat kártyavárként jeleníti meg, és névtelenül egy tippel akár az egész szervezett megdönthető. A kiemelt kép illusztráció.