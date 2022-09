Nem akar DK-s lenni Dobrev pénzügyi árnyékminisztere

Egy pártpolitikától évekkel ezelőtt visszavonult bankárt, Bodnár Zoltánt kérte fel Dobrev Klára az árnyék-pénzügyminiszteri posztra. Az MNB volt alelnöke jelenleg a főváros vagyonkezelését felügyeli, neve korábban a Kulcsár Attila-féle brókerbotrányban is előkerült.

Pénzügyminiszter lett az árnyékkormányban Bodnár Zoltán, Dobrev Klára szerint rá vár majd az euró bevezetésének előkészítése és az infláció letörése. Bodnár eredetileg jogász és közgazdász, korábban a Fodor Gábor-féle Magyar Liberális Pártban tevékenykedett, de 2016-os kilépése óta nem pártpolitikus. Legújabb szerepvállalásáról már interjút is adott az ATV-nek, ahol leszögezte:

dacára annak, hogy Dobrev Klára pozíciót kínált neki, nem lett a DK politikusa, és nincs szó arról, hogy belépne a Gyurcsány-pártba.

Az árnyék-tárcavezető mindig a baloldalhoz kötődött, a nyolcvanas években szakértője volt a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának, megszólalásaiban hosszú évek óta bírálja az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját.

Mostani ATV-s megszólalásában is kritizálta a kormány válságkezelő intézkedéseit, sőt kijelentette, hogy nem a háború miatt van gázáremelkedés, a válságnak pedig szerinte nem külső, hanem csakis a magyar gazdaságpolitikából eredő belső okai vannak. Bírálta a honvédelmi és rezsialapot tápláló, kifejezetten a családok védelme érdekében kivetett extraprofitadót is, azt állítva, hogy a vállalkozásokra kirótt pluszterheknek nincs közük a profithoz, és azt a cégek úgyis áthárítják a fogyasztókra.

Bodnár szakmai pályafutásáról érdemes még tudni, hogy 2005-ben a Magyar Export-Import Bank Rt. vezérigazgatójának nevezték ki, de volt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója és alelnöke is. Jelenleg a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója, emellett a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. felügyelőbizottságának elnöke is.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnöki székében töltött évei kapcsán a pénzügyi szakember belekeveredett a Kulcsár Attila nevével fémjelzett brókerbotrányba, legalábbis a büntetőeljárásban egy tanúvallomásban korrupciós vádakkal illették. A Pesti Srácok beszámolója szerint az Állami Autópálya Kezelő akkori vezérigazgató-helyettese tanúként azt állította: Bodnár Zoltán 2002. december 30-án, a munkaidő után arra utasította, hogy 13 milliárd forintot azonnal utaljon át a Kulcsár-féle K&H Equities számlájára. Gyanúsított végül nem lett Bodnárból.

A 2014-es önkormányzati választáson a Magyar Liberális Párt (MLP) főpolgármester-jelöltként indította, ahol mindössze a szavazatok 2,1 százalékát szerezte meg, bár utólag sikerként könyvelte el az eredményt.

Érdekesség, hogy Bodnár 2015-ben egy kerekasztal-beszélgetésen

bírálta a baloldal által olyannyira kedvelt előválasztás intézményét.

Szerinte a személyek közti versengés rossz megoldás, mert azt az érzetet kelti a választókban, hogy a kormány leváltására készülő pártok megint a „kiből legyen kicsoda szintjén kezelik” a kérdést ahelyett, hogy arról beszélnének, mi a teendő.

Ehhez képest a politikus most mégis beállt a helyezkedők sorába. Szerepválallása azért is furcsa, mert a 2018-as Fidesz-győzelem után azt ígérte közösségi oldalán, hogy visszavonul. Úgy tűnik, most meggondolta magát.

