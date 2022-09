Gulyás Gergely: Az elitek döntése helyett az emberek véleményét hallgatjuk meg a szankciókról

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolnak a kormány legújabb döntéseiről.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta:

A kormány szerdai ülésén megtárgyalták a nemzeti konzultációs kezdeményezést és döntött annak elindításáról. Mindenki látja, hogy a háború miatt megnőttek az energiaárak.

Magyarország a legnagyobb a támogatást biztosítja a családok számára, ez átlagosan havonta 181 ezer forintot jelent. Brüsszel a szankciós politikát azzal az ígérettel erőltette rá a tagállamokra, hogy a szankciók jobban fognak fájni Oroszországnak mint nekünk.

Ma már látszik, hogy ez pont fordítva van, Európát megviseli a helyzet és az energiaárak növekedésével mi finanszírozzuk Oroszország háborúját.

A kormány úgy gondolja, hogy mivel az emberek bőrükön érzik ennek következményeit, ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elmondhassák véleményüket. Kiemelt fontosságú, hogy az elitek döntése helyett az emberek véleményét hallgassák meg a szankciókról.

A következő napokban nyilvánosságra hozzák a kérdéseket és a szokásos módon, papíron és online is kitölthető lesz a kérdőív.

Európa borzasztó terheket visel, hiszen úgy kellene versenyképesnek maradni, hogy az energiát másokhoz képest többszörös áron szerzik be. Ez Magyarország számára is hátrányos és még úgy is, hogy a legnagyobb kedvezményt biztosítja a kormány, az átlagfogyasztás fölött jelentős terheket jelent.

A kormány döntött arról is, hogy a téli szünet hosszabb lesz, mint szokott, december 22-e és január 8-a között lesz.

Ugyanebben az időszakban kormányzati igazgatási szünet is lesz a takarékosság érdekében.

Az önkormányzatok helyzetét is áttekintette a kormány, hiszen több településen többszörösére nőttek az energiaköltségek. A hosszú távú szerződések miatt sok önkormányzat ki tudja gazdálkodni a plusz terheket, de ez nem mindenkire igaz. A jövő évre vonatkozóan pedig bizonyosan jelentősebb terhet jelent és kormányzati segítségre lesz szükség.

Gulyás Gergely ismertette: Balla György miniszteri biztosként fogja koordinálni a tárgyalásokat a települések vezetőivel.

Mindenkinek el kell fogadni egy olyan programot, hogy a következő nagyon nehéz évet túl tudja élni.

Nincs kifizetési stop, minden stopról szóló hír tévedés – jelentette ki kérdésre válaszolva a miniszter. Hozzátette: a teljesítéseket a Pénzügyminisztériumnak kell jóváhagynia, de ez eddig is így volt.

„Magyarország elkötelezett a költségvetési hiány 4,9 százalékon tartása mellett, és az a célunk, hogy tudjuk a hiányt csökkenteni. Van egy hektikus világgazdasági környezet, ami komoly árfolyammozgásokat okoz, de a magyar gazdaság fundamentumai erősek, nem indult el munkanélküliségi folyamat.” – magyarázta Gulyás Gergely.

A baloldal igyekszik elterelni a figyelmet arról a vitáról, ami a tiltott külföldi pártfinanszírozással kapcsolatos

Gyurcsány Ferenc napokban megjelent nyilatkozata kapcsán a tárcavezető azt mondta, a baloldal igyekszik elterelni a figyelmet arról a vitáról, ami a tiltott külföldi pártfinanszírozással kapcsolatos. „Felmerül a kérdés, vajon mit ígértek ezért nekik, és kinek állnak szolgálatában?” – tette fel a kérdést.

A miniszter példátlan politikai botránynak nevezte a baloldal kampányfinanszírozási ügyét. Hozzátette: egyértelmű, hogy ma a Gyurcsány házaspár irányítja a baloldalt. Gyurcsány mondja meg, kiből mi lehet.

Érdemes bevonni az embereket a döntési folyamatokba

A nemzeti konzultáió kapcsán azt mondta: két választás között is minél többször érdemes bevonni az embereket a döntési folyamatokba, megkérdezni az emberek vélemény.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kormány álláspontja az Északi Áramlat robbanásával kapcsolatban, hogy nem érdemes találgatásokba menni, hogy ki lehetett az elkövető. Vizsgálatot kell indítani, és majd az kimondja, hogy ki állhatott a robbanás mögött – szögezte le a miniszter.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy Európa energiaellátása Oroszország nélkül nagyon nehezen biztosítható, és ez a gáz mellett az olajra is igaz, még akkor is, ha az olaj szállítása valamivel könnyebb, min t a gáz szállítása – tette hozzá a miniszter.

Ismertette: a gáztárolóink 72 százalékos töltöttségen vannak. Miután a tárolókapacitás rendkívül nagy hazánkban, így ez a töltöttségi szint igazán megnyugtató – hangsúlyozta a miniszter.

