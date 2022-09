Több százezer forintos segítséget nyújthat a nagycsaládosoknak, de igényelniük kell a gázkedvezményt

Külön kell igényelni a nagycsaládosoknak járó gázárkedvezményt, nem jár automatikusan – erre hívta fel a figyelmet a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke az M1-en. Kardosné Gyurkó Katalin azt mondta: több mint 300 ezer nagycsaládos él Magyarországon, miközben eddig csupán 30-40 ezren jelentkeztek gázártámogatásra. Pedig – például egy ötgyermekes család – évente akár több mint egymillió forintot is megspórolhat – számolt be az M1 Híradó.

Ahogy lehetett, azonnal igényelte a nagycsaládos gázárkedvezményt az M1 által megkeresett esztergomi édesanya. Nagy a ház, amit ki kell fűteniük, ráadásul most várja ötödik gyermekét, így különösen örült a támogatásnak. Azt mondta, ahogy eddig, most is gördülékenyen ment az ügyintézés.

„Nagyon egyszerű volt, igazából igazolványokra volt szükség, egy űrlapot kellett kitölteni, és be kellett adni. Időpontra mentünk, úgyhogy ezzel semmi gond nem volt, tisztában voltunk vele, hogy mit kell tenni” – fogalmazott.

A nagycsaládos gázárkedvezményt a három vagy több gyermekesek igényelhetik. Azok a családok, amelyeknek a fogyasztása meghaladja az 1729 köbmétert, évente.

A támogatásnak hála azonban a háromgyermekeseknek további 600 köbméterrel, a négygyermekesektől felfelé pedig minden gyermek után újabb évi 300 köbméterrel nő a kedvezményes sávhatár.

A támogatás azonban nem jár automatikusan, külön kell igényelni. Az ehhez szükséges űrlap a magyar államkincstár oldaláról tölthető le, ahol minden szükséges információ megtalálható.

Jelenleg több, mint 300 ezer nagycsaládos él Magyarországon, eddig azonban csak alig több, mint 10 százalékuk kérte a gázártámogatást.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke mindenkit arra buzdít, hogy kérje a segítséget, hiszen ezzel – különösen a fűtésszezonban – százezreket lehet megspórolni.

„Ez mindenkinek érdeke, hogy ezt megtegye, hiszen több százezer forint kedvezményről van szó, tehát amikor megérkeznek majd mondjuk az első téli gázszámlák, akkor ne kerüljenek ezek a családok kiszolgáltatott helyzetbe” – fejtette ki Kardosné Gyurkó Katalin.

Becslések szerint egy háromgyermekes család több mint félmillió forintot, a négy gyermeket nevelők 875 ezer forintot, az ötgyermekesek pedig valamivel több, mint egymillió forintot tudnak megtakarítani évente a gázártámogatással.

A támogatást folyamatosan lehet kérni,

visszamenőleg azonban nem jár, éppen ezért mindenkinek azt tanácsolják a szakemberek, hogy minél előbb – lehetőség szerint még a fűtési szezon előtt – igényelje a kedvezményt.