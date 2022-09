Kutatók éjszakája: Negyvenöt programmal várják az érdeklődőket Bács-Kiskun megyében

Három helyszínen, Kecskeméten, Baján és Kiskunfélegyházán negyvenöt programmal várják a látogatókat a Kutatók éjszakáján pénteken – közölték a rendezvénysorozat honlapján.

Kecskeméten öt helyszínen látványos fénybemutatókkal, asztro-showkkal, csillagmesékkel, kísérletekkel és ezeken kívül egyéb logikai játékokkal is várják az érdeklődőket. A megyeszékhelyen lesznek csillagászati előadások, élménybeszámolók, panelbeszélgetések és naptávcsöves bemutatók is.

Baján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem szervezésében tizenhét programmal csatlakoznak az országos rendezvénysorozathoz. A látogatók kipróbálhatják a drónszimulátort, megismerkedhetnek a mikroszkópok világával és tudatos energiafelhasználásról szóló előadásokon is részt vehetnek. A kecskeméti programokhoz hasonlóan Baján is szerveznek csillagászati bemutatókat és előadásokat is.

Kiskunfélegyházán tíz programot szerveznek a Kutatók éjszakájára, ahol a fizikai kísérletek és a biológiai bemutatók mellett az érdeklődők őrző-védő kutyás bemutatón is részt vehetnek. A programokat a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium szervezi, a távcsöves bemutató szervezője a Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium.

A programokról további információ a kutatokejszakaja.hu weboldalon található.

