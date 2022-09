Cseh Katalin újra a szankciók mellé állt

Oroszország rekordbevételre tett szert, de a béketárgyalások még sehol, az orosz importnak kiszolgáltatott Európa pedig fél évszázada nem látott energiaválságba süllyedt a háborús szankciók miatt. A hazai baloldal képviselői azonban rendületlenül kitartanak a büntetőintézkedések mellett, most éppen a momentumos Cseh Katalin akarja térdre kényszeríteni Putyint a szankciókkal.

Ismét hitet tett a szankciók mellett a Momentum EP-képviselője, Cseh Katalin. A baloldali politikus azt írta friss Facebook-bejegyzésében, hogy

„az orosz agresszort igenis szankcionálni kell, másképp nem lehet megállítani a háborút. Azon dolgozunk, hogy ezek a szankciók minél hatékonyabban térdre kényszerítsék a háborút finanszírozó orosz gazdaságot, úgy, hogy közben Moszkva ne legyen képes manipulálni az energiaárakat.”

Cseh Katalin szerint Európa más szemüvegen keresztül nézi a válságot, mint a magyar kormány. Úgy véli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elhárítja a felelősséget, bezzeg a baloldal „közös európai megoldásokat” keres az elszálló energiaárakra. Ezek a megoldások pedig nem mások, mint a szankciók,

amelyekről egyébként Orbán Viktor kormányfő éppen hétfőn bizonyította be újfent a parlamentben, hogy többet ártanak nekünk, mint az oroszoknak.

Megírtuk, a kormányfő napirend előtti felszólalásában kiemelte, hogy

miközben Európa szenved a szankcióktól, Oroszország nem hogy nem esett térdre, de még extra bevételre is szert tett: a megemelt energiaexportból fél év alatt 158 milliárd euróhoz jutottak hozzá, ami több, mint 2021-ben a teljes évi exportbevételük. És ennek a pénznek a felét az EU fizette.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy az orosz–ukrán háború egy lokális háború lenne, azt a nyugati gazdasági szankciók változtatták globális gazdasági háborúvá. Emiatt a világgazdaságot összeesés, az európai gazdaságot pedig megroppanás fenyegeti. Kitért arra is, hogy Európa országai ma az olajért, a földgázért és a villamos energiáért szankciós felárat fizetnek, miközben Amerikában a gázár és a villamos energia ára töredéke az európai áraknak. „Ha megszüntetnék a szankciókat, az árak rögtön a felére esnének vissza és az infláció is legalább megfeleződne” – húzta alá Orbán Viktor.

Ismert, Cseh Katalin régóta és folyamatosan támadja a magyar kormányt Brüsszelben, nemrég az ATV-ben büszkélkedett vele, hogy nem csak üdvözli, de részben saját érdemének is tekinti a hazánkról súlyos állításokat megfogalmazó jogállamisági jelentés elfogadását.

Ahogy korábban megírtuk, nem Cseh Katalin az egyetlen, aki élteti a hazánk számára rendkívül előnytelen szankciós politikát, lényegében az egész hazai baloldal csatlakozott az intézkedéscsomag támogatói közé.

Ezt nemrég egy nagy elemzésben mutatta be a Századvég is, megállapítva, hogy bár a szankciók nem vezettek közelebb a béketárgyalásokhoz, sőt súlyosan veszélyeztetik az európai ellátásbiztonságot, a hazai baloldali politikusok még a nyilvánvaló negatív hatások ellenére is támogatják ezeket az intézkedéseket.

Dobrev Klára például kimondottan sérelmezte, hogy a magyar kormány késlekedik a szankciók végrehajtásában és szorgalmazta a Paks II. beruházás leállítását. Fekete-Győr András, a Momentum parlamenti listavezetője azt mondta, ha ők lennének kormányon, csatlakoztak volna az olajembargóhoz a bolgár példát követve.

„A szankciók azt üzenik a világ készenlétben álló diktátorainak, hogy a tetteidnek következménye van, nem lehet bármit büntetlenül megtenni. Nekünk, európaiaknak pedig azt üzenik, hogy a békének ára van” – vélekedik a politikus.

Donáth Anna, a Momentum korábbi elnöke és európai parlamenti képviselője szintén támogatja a büntetőintézkedéseket. Donáth szerint „a háborúra adott uniós reakció, a kivetett szankciók azonban – minden mértékadó elemzés szerint – működnek, és összeroppanthatják az orosz gazdaságot.” A szocialista Ujhelyi István ugyancsak a szankciók fenntartása mellett érvelt még abban az esetben is, ha azok kedvezőtlen hatást gyakorolnak az ellátásbiztonságra és az inflációra. De említhetjük Karácsony Gergely főpolgármestert is, aki azt nyilatkozta, hogy örül a szankciós csomag létrejöttének, és annak, hogy azt Magyarország végül nem tudta megakadályozni. Hadházy Ákos baloldali politikus pedig egyenesen úgy véli, hogy a retorziók a béke eszközei és jobban fájnak Oroszországnak, mint nekünk.

A baloldal azonban hiába hergel a kormány ellen, továbbra is úgy látszik, hogy az uniós szankciók a valóságban csődöt mondtak. A kabinet pedig a napokban bejelentette, hogy nemzeti konzultáció keretében fogja kikérni a magyar emberek véleményét az intézkedéscsomagról.

