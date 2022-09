Újabb óvoda épületét korszerűsítették Szegeden

Uniós támogatással, 590 millió forintból feljították a szegedi Gedói óvoda épületét. Az elmúlt öt évben csaknem 3,8 milliárd forintból 12 ilyen intézmény rekonstrukciója történt meg a városban – tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.

A Gáspár Zoltán utcában a 200 gyereket befogadó Gedói óvoda paneltechnológiával készült 1980-ban. A három részből álló épületegyüttes korszerűsítésével az intézmény energiafelhasználása akár 60 százalékkal is csökkenhet – írták.

Kicserélték az összes külső nyílászárót, műanyag, illetve alumíniumszerkezetű, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építettek be, egy részükre árnyékoló is került. A homlokzatot hőszigeteléssel látták el. Az épület hő- és vízszigetelt lapostetőt kapott, amelyre napelemek kerültek. A villanyvezetékeket és lámpatesteket is kicserélték, helyettük energiatakarékos LED-világítást építettek ki. Korszerűsítették az épület gépészeti rendszerét is. Új fűtési köröket építettek ki, megújult a külső és belső szennyvízhálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer.

Az udvaron – ahol ivókutat is építettek – a belső kerítések áthelyezésével nagyobb játszóudvart alakítottak ki.

A kivitelező a szegedi Dél-Szig Kft. volt.

Szegeden 2017 óta tizenkét óvoda épületének rekonstrukciója fejeződött be 3,784 milliárd forintból, amelyből 3,036 milliárd forintot uniós támogatás fedezett, 748 millió forintot az önkormányzat saját forrásból biztosított.

A szegedi óvodafejlesztési program a Felsővárosi óvoda energetikai korszerűsítésével folytatódik majd – áll a közleményben.