Több mint egymillió ember adatai biztosan a DatAdatnál landoltak – egyre több a kérdőjel a baloldali kampánypénzek körül

Márki-Zay Péter kampányának felét külföldről finanszírozták – írta a baloldali 24.hu hírportál. A lap szerint az Action for Democracy nevű szervezet 1,8 milliárd forintot utalt az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének kampányára, azt viszont továbbra sem lehet tudni, hogy ez a hatalmas összeg honnan származik. Mindemellett a kampány során a hat baloldali párthoz hasonlóan az MMM is átengedte saját adatbázisát a DatAdatnak – együttesen 1,3 millió emberét –, amit nem is cáfolt a cég. A kormánypártok múlt héten kezdeményezték a nemzetbiztonsági bizottság összehívását az ügyben, a rendőrség pedig sikkasztás és pénzmosás gyanújával kezdett nyomozásba ismeretlen tettes ellen.

A baloldal választási csodafegyverének számított az adatkezelés. Ebben – ahogy egy interjúban maga Márki-Zay Péter ismerte be – fontos szerepet játszott a DatAdat nevű cégcsoport, amely részben a volt miniszterelnökhöz, Bajnai Gordonhoz köthető. Tovább dagad a baloldal külföldi kampánytámogatási botránya „Mindent csinált a DatAdat, több száz számláról beszélünk, rengeteg megbízást kaptak” – ezt pedig már Vékás Sándor nyilatkozta a 24.hu-nak, aki a bukott miniszterelnök-jelölt által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom operatív vezetője volt. A balliberális lapnak a kampánycsapat egy másik tagja pedig arról számolt be: a DatAdat egyfajta ügynökségként működött a baloldali kampányon belül. A 24.hu arról is ír: „Bár a DatAdatot rendre magyar szereplőkhöz kötik, a bécsi cégnek az amerikai Demokrata Párthoz is vannak kapcsolatai.” Mégpedig a Higher Ground Labs Fund nevű vállalkozáson keresztül, amely 2017-ben az Egyesült Államokban alakult, offshore hátterű, így kideríthetetlen, kik lehetnek a cég valódi tulajdonosai. Illetve az is tisztázatlan – írja a 24.hu -, hogy kik adták a pénzt a 2022-es kampányra a magyar baloldalnak. Kapcsolódó tartalom A nemzetbiztonsági bizottság vizsgálhatja ki a baloldal Amerikából érkező pénzügyi adományait A lap arról is beszámol: Márki-Zay Péter elmondása szerint a mikroadományokat gyűjtő felület szintén a DatAdat munkája volt. A bukott miniszterelnök-jelölt közölte: A hat párthoz hasonlóan az MMM is átengedte saját adatbázisát a DatAdatnak – együttesen 1,3 millió emberét –, amit végül a 24.hu-nak nem is cáfolt a cég. A cikkben a hódmezővásárhelyi polgármester a kampány sarokkövének nevezte az Action for Democracy (AFD) nevű amerikai civil szervezetet, amiről szintén ő tett először említést, mint akik több százmillióval, összesen 1,8 milliárd forinttal támogatták az MMM kampányát. A 24.hu szerint a szervezetet egyelőre nem találták az amerikai állami adatbázisban, amit szerintük a lassú bejegyzés is magyarázhat, de a lap megjegyzi: „Az Action for Democracy nélkül Márki-Zayék nem tudtak volna ilyen méretű kampányt finanszírozni.” A szervezet szerepe más ponton is kérdéseket vet fel – olvasható a cikkben. Mégpedig azért, mert Korányi Dávid – Karácsony Gergely egyik főtanácsadója – elismerte: „A magyarországi választás inspirálta az amerikai NGO megalakítását.” De az, hogy kik adományoztak az AFD-nek, szintén nem derült ki Korányi válaszaiból. A 24.hu forrásai most azt mondták: Márki-Zay nyár végi önbevallása súlyos hiba volt. Kapcsolódó tartalom Kocsis Máté: Törvény tiltja, hogy a pártok külföldről fogadjanak el támogatásokat A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje tett. A kormánypártok frakcióvezetői múlt csütörtökön kezdeményezték, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét – közölte a Fidesz frakcióvezetője Balatonalmádiban. A baloldal vezető ereje a DK azonban hallgat. A DK árnyékkancellária-minisztere az M1 többszöri kérdésére sem válaszolt az árnyékkormány „árnyékkormányinfóján”, hogy a demokrácia jegyében, támogatják-e az Amerikából érkező kampánypénzek kivizsgálását. Molnár Csaba végül arra jutott, hogy nem. Kapcsolódó tartalom Csak hárítani tud a baloldal a kampánypénzekkel kapcsolatban Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás a bukott miniszterelnök-jelölt amerikai pénzei miatt. Már a rendőrségnek is gyanús lett a bukott ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter mozgalmához a kampány során érkezett milliárdok eredete. A Mandiner hétfőn azt írta: az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanújával kezdett nyomozásba a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen.