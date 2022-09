Németh Szilárd: Megoldott a nagytarcsai Petőfi-lakótelep biztonságos fűtés- és melegvízellátása

Megoldott a nagytarcsai Petőfi-lakótelep mintegy 400 lakójának biztonságos fűtés- és melegvízellátása – közölte Németh Szilárd kormánybiztos kedden, Vécsey Lászlóval, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Németh Szilárd tájékoztatása szerint a 194 lakásból álló volt honvéd lakótelep problémájával augusztus végén kereste meg a honatya, akivel fél nap alatt meg tudták oldani a helyzetet.

A korábbi, gyakorlatilag megbuktatott városvezetés után a Nagytarcsát vezető baloldali politikai formációt irányító polgármester az ügyben a balhét, nem pedig a megoldást kereste – értékelt a fideszes politikus, aki kijelentette: a rezsicsökkentés minden magyar családnak, háztartásnak jár.

Vécsey László közölte: október elsejétől az MVM-nek is köszönhetően a nagytarcsai családok is megkapják az egyetemes szolgáltatást, így ők is hozzájuthatnak a havonta 181 ezer forintos havi megtakarítást eredményező támogatáshoz.

Hozzátette: a nagytarcsai családok kettős biztonságban vannak, ugyanis a gázfűzés mellett a korábbi önkormányzatoknak hála egy aprítékos kazánrendszer is biztosítja a meleget számukra.