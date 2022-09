Megújult Zalaegerszeg belvárosának legnagyobb közparkja

Csaknem 300 millió forintos támogatással teljesen megújult Zalaegerszeg belvárosának legnagyobb, közel nyolchektáros közparkja, a Vizslapark – tájékoztatta a zalai megyeszékhely önkormányzata az MTI-t.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből 287,53 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város a teljes parkrekonstrukcióhoz. A tervezés és a beruházás kiemelt szempontja volt a környezettudatosság, a fenntarthatóság, az akadálymentesség és a takarékosság.

A rekonstrukció során a park jelenlegi növényállományának, struktúrájának megtartása és lehető legjobb kihasználása mellett bővítették is a növényállományt. Csak minimális számban vágtak ki elöregedő fákat, de több újat is ültettek.

A két részből álló park kisebbik felén felújították és új játékeszközökkel a belváros legnagyobbjává bővítették a játszóteret. A Nagyvizsla területén, a régi játszótér helyén természetes anyagokat, fákat, köveket használva hoztak létre játszásra alkalmas tereket.

Felújították a park meglévő, kerítéssel körbevett labdapályáját új kézilabdakapukkal és kosárlabdapalánkokkal, ragasztott gumi burkolattal, mellette pedig a felnőttek sportolását szolgáló játszóteret, továbbá 400 méteres futókört alakítottak ki. A parkon átvezető kerékpárúthoz kapcsolódóan kerékpáros pihenőt és egy kisebb szerelőállomást hoztak létre.

A parkot átszelő új térkőburkolatos sétányt építettek, amelyet közvilágítás és köztéri kamerarendszer is kiegészít, de a korábbi járdákat, sétautakat is felújították. A parkba érkezők számára számos új padot helyeztek ki, de felújították és játékos formában helyezték ki újra a régieket is.

A Kisvizsla játszótere mellett nagy fedett terasszal ellátott pavilon épült, amelyben mosdót és pelenkázót alakítottak ki, de ugyanitt szezonális működésű kávézó-fagyizó is helyet kapott. Egy elkerített, kutya agility eszközökkel felszerelt kutyafuttató is készült a parkrekonstrukció keretében.

Az önkormányzat közleménye arra is kitér, hogy a Vizslapark és környezetének mintegy 287 millió forintos fejlesztését számos egyéb, hazai támogatásból, illetve önerőből finanszírozott beruházás is kiegészíti.

A Zalavíz Zrt. jóvoltából két ivókutat helyeztek üzembe a játszótéren, illetve a kutyafuttató területén, de új szoborkompozícióval is gazdagodott a park, amelynek szökőkútját is felújították. Az Arany János utca a közműrekonstrukció mellett új aszfaltburkolatot is kapott, és “okos” zebra biztosítja a biztonságos átkelést a forgalmas úton, de megújult több járda, parkoló is a közelben.