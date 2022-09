Sűrű köd szállt le az egész országra, helyenként jelentősen csökkent a látástávolság. Debrecen is ködbe burkolózott kedd reggelre, lassítva a közlekedést. Az időjárás-előrejelzés szerint a köd fokozatosan feloszlik, ezzel pedig a látási viszonyok is javulni fognak, azonban a felhős, borús idő továbbra is marad, az Országos Meteorológiai Szolgálat országszerte 1-es fokú riasztást adott ki zivatarokra.