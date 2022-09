Nyomozás indult Márki-Zay Péterék amerikai pénzei kapcsán

Nyomozást indított a rendőrség a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) érkezett milliárdos külföldi támogatása ügyében – számolt be a Magyar Nemzet . A portál arra is emlékeztetett, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzék korábbi kormányfőjelöltje ismerte el a sajtóban, hogy amerikai eredetű pénzek érkeztek az MMM-hez az országgyűlési választásokat megelőzően, illetve az után, júniusban is. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) sikkasztás és pénzmosás gyanújával rendelt el nyomozást.

A cikk kiemelte, hogy a feltételezett külföldi pénzek kapcsán Tényi István tett feljelentést a Fővárosi Főügyészségen, ahonnan a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK), majd a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) került a dokumentum. Hétfőn már arról kapott tájékoztatást a lap, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.

Az ügy előzményéről a lap azt írta:

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke és a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje egy augusztusi podcastinterjúban beszélt arról, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Amerikai Egyesült Államokból a szervezetükhöz.

Márki-Zay azt is elmondta, hogy az Action for Democracy nevű amerikai alaptívány egy tételben küldte a júniusi összeget, azonban korábban is érkeztek utalások a szervezettől. Állítása szerint a forrásokat sokan adták össze. Később pedig az is kiderült, hogy milliárdos tételről van szó.

A cikk arra is kitért, hogy Hódmezővásárhely polgármestere azzal védekezett a videóinterjúban, hogy az MMM nem politikai párt, soha nem is viselkedett politikai pártként, és így nem vonatkoznak rá a pártfinanszírozás szabályai. Márki-Zay Péter szerint ennek fényében elfogadhatnak külföldi támogatásokat, azt pedig kifejezetten tagadta, hogy a választási időszakban, választási kampány finanszírozására fordították volna a tengerentúli adományokat.

„Amit mi folytattunk, többek között az Action for Democracy támogatásával, az egy, a magyar kultúra megváltoztatásáért folytatott kampány” – idézte Márki-Zay szavait a hírportál, majd hozzátette: a politikus nem gondolja a szabályok kijátszásának, hogy a magyar baloldal közös jelöltként külföldi pénzekből kampányolt az általa vezetett mozgalom.

A lap hangsúlyozta: Márki-Zay Péter azt is megerősítette, hogy az MMM-hez érkezett pénzekből a Bajnai Gordon, korábbi baloldali miniszterelnök nevével fémjelzett DatAdat cégcsoporthoz is áramlott. Mint a portál megjegyezte: a DatAdat szintén botrányba keveredett a választási kampány során kipattant adatkezelési ügy miatt, ezért a rendőrség ellenük is nyomozást folytat.