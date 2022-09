Ha kimegy a magyar–olaszor mérkőzésre, ezt mindenképp olvassa el

Ma este az Európa-bajnok Olaszország ellen zárja a Nemzetek Ligája idei kiírásának csoportkörét a magyar labdarúgó-válogatott az A divízió hatodik fordulójában, ahol már döntetlennel is az első helyen végez, és bejut a sorozat jövő júniusi, négyes döntőjébe, vereség esetén pedig második lesz a Squadra Azzurra mögött. Telt házas Puskás Aréna és szurkolói vonulás – mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

A Magyarország–Olaszország Nemzetek Ligája-mérkőzés napján a Puskás Aréna Parkban már 18:15-től programok várják a szurkolókat, ezért – és a sorok elkerülése érdekében is – érdemes legalább másfél órával a találkozó előtt a helyszínre érkezni – tanácsolta oldalán a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Hozzátették, a telt házas mérkőzések esetében már megszokott módon azt javasolják, hogy mindenki lehetőség szerint a közösségi közlekedést, a metró- és villamosjáratokat vegye igénybe a Puskás Aréna megközelítésekor, és érkezzen időben.

„A korábbi rendbontások és diszkriminatív viselkedés miatt az Eb-győztes elleni összecsapást is az UEFA felfüggesztett büntetésének terhe alatt játssza a válogatott. Gyűlöletnek és rasszizmusnak semmi helye a válogatott mérkőzésein! Ahhoz, hogy a nézők a jövőben is a helyszínen szurkolhassanak a csapatnak, önfegyelemre és az ellenfél tiszteletére is szükség van. Nem szabad okot szolgáltatni további szankciókhoz, különösen rasszista vagy kirekesztő megnyilvánulásokkal” – közölte a szövetség.

Így közelítheti meg a legkönnyebben a Puskás Arénát

A BKK információkkal és járatsűrítéssel segíti a szurkolókat, ugyanakkor az autósközlekedés korlátozása várható a környéken. A kapukat 17:45-kor nyitják. A megszokott módon, a Szoborparkban, a Toronyépület közelében Szurkolói Falu várja az időben érkezőket, akik korábbi válogatott játékosokkal is találkozhatnak.

(Fotó: BKK)

Rendőrségi közlekedési zárás: 18:45

Megállási és várakozási tilalom a csatolt közlekedésrendészeti intézkedés szerint lesz. A meccsnapon reggel 8-tól, a lakók igényeinek figyelembevételével.

Ismét páratlan élményekkel várja a látogatókat a Szurkolói falu

A Szurkolói Falu mellett étel- és italkínálat várja a fanatikusokat. A helyszínen kizárólag kártyával lehet majd fizetni. Akinek van korábbról, beválthatja a RePohár-kuponjait.

Mind a négy bejárat közelében lesznek szurkolói boltok, az első szinten (103, 116, 122, 135-ös kioszkok), illetve mindkét VIP-ben.

A szurkolói falu aktivitásai: arcfestés, élőcsocsó, footgolf, biliárdfoci, dartsfoci, gombfoci, freestyle focisták.

A Legendák közönségtalálkozója: 19:20-20:00.

A stadionba nagyobb csomag bevitelére nem lesz lehetőség, a maximális méret A4-es nagyságú – ismertette az MLSZ.

Szurkolói vonulást szervez a Carpathian Brigade

„Közel hetvenezren leszünk jelen a Puskás Arénában ezen a borongós hétfői napon. Készüljön fel mindenki lélekben, estére ez olyan viharrá változik, hogy a 12. játékos 90 percen át tartó szakadatlan hangorkánjának segítségével ma a Nemzeti Tizenegy a dicső múltjához méltóan egy fergeteges találkozón megmutatja, hogy hol is valójában a helye; a legjobbak között!” – írta közösségi oldalán a legismertebb magyar szurkolói csoport. A Carpathian Brigade által szervezett szurkolói vonuláshoz a gyülekező a Verseny utcában lesz, 19 órakor.

„A mérkőzésre koreográfiával készülünk, így ismételten fontos kihangsúlyozzuk, hogy legkésőbb 20:25-kor már mindenki legyen bent a szektorokban! A büfé és a mosdó megvár, az élőkép nem. Fokozottan kérjük, hogy erre hívjátok fel szurkolótársaitok figyelmét is!”– tették hozzá.

Kiemelt kép: MTI/KKBK