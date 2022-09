Eső érkezik, több hullámban – Megszűnt az aszály, folytatódik a talajok őszi feltöltődése

A hét további részében többször lehet számítani nagy területeket érintő esőre, így folytatódik a talajok őszi feltöltődése – írta hétfői agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az eddigi esőknek köszönhetően a talajok kellően átnedvesedtek, így egységesen, szépen fejlődik a repce, és az őszi kalászosok vetése is jó magágyba történhet – írták. Felhívták a figyelmet arra, hogy a csapadékos időben a gyomok is gyors növekedésnek indultak, és a gombás megbetegedéseknek is kedvezett a megnövekedett páratartalom.

Hozzátették: a mezőgazdasági aszály mindenütt megszűnt az országban, a talajok felső 20 centiméteres rétege jellemzően telített vagy ahhoz közeli állapotban van, és egyre több nedvesség tud az alsóbb rétegekbe is leszivárogni. A középső (0-50 centiméteres) talajréteg nedvességviszonyai is kielégítőek, az alsóbb (0-100 centiméteres) rétegek viszont még sokfelé meglehetősen szárazak – írták.

Megjegyezték, az aszály után megérkezett csapadék hatására jelentősen növekedett a zöld tömeg, leginkább a Tiszántúlon és a főváros térségében.

Kedden a nap első felében a Dunántúlon valószínű eső, zápor, majd délután, este kelet felé helyeződik a csapadékzóna. Szerdán átmenetileg száraz időre van kilátás, majd csütörtöktől szombatig ismét minden nap többfelé valószínű csapadék, így a hét végéig folytatódik a talajok őszi feltöltődése.