Az oktatási és kulturális árnyékminiszteri posztot kapta meg a DK garázdaságért elítélt szóvivője

Barkóczi Balázs korábban az MSZP-t és az Együttet is segítette, 2019 szeptemberében lett a DK szóvivője, azóta meredeken ível fölfelé politikai pályája, ma már jelenleg a törvényalkotási bizottság tagja, az európai ügyek bizottságának és a mezőgazdasági bizottságnak pedig alelnöke.

A DK szóvivője, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota és Újpest egyéni országgyűlési képviselője lett Gyurcsányék oktatási és kulturális árnyékminisztere.

Barkóczi Balázsról idén a választási kampányban a Mandiner írta meg, hogy egy 2009-es bírósági ítélet szerint csoportosan, felfegyverkezve követett el garázdaságot és magánlaksértést. A portál úgy tudja, Barkóczi és két társa 2006-ban egy baseballütővel és egy léccel felfegyverkezve magánlaksértést követettek el Isaszegen egy volt aktivista hölgynél, helyi politikai sérelmet próbált megtorolni.

„Egyik éjjel megjelentek egy család házánál, egyikük baseballütővel többször ráütött a kerítésre (amelynek lécei el is törtek), míg másikuk addig rugdosta a kaput, míg az ki nem nyílt. Barkócziék bejutottak a ház udvarára, hangos szóváltásba kerültek az udvaron tartózkodóval, akit Barkóczi egyik társa a baseballütővel meg is bökött. A hangzavarra néhány szomszéd is megjelent a háznál, valamint valaki a rendőrséget értesítette, de Barkóczi és társai még a rendőrök kiérkezése előtt távoztak a helyszínről” – számolt be a történtekről a lap.

A megszerzett ítélet szerint Barkóczi Balázst, mint az ügy II. rendű vádlottját a Pest Megyei Bíróság halmazati büntetésül kilencvenezer forint pénzbüntetésre ítélte jogerősen.

Az erőszakos cselekmény ténye ellenére azonban a XV. kerület szavazóinak 45 százaléka a parlamenti székbe juttatta Barkóczi Balázst, aki jelenleg a törvényalkotási bizottság tagja, az európai ügyek bizottságának és a mezőgazdasági bizottságnak pedig alelnöke.

Az Országgyűlés honlapján található önéletrajza szerint 1980-ban született Budapesten, 2004-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diplomát, 2007-ben a Miskolci Egyetemen politológusi oklevelet szerzett, jelenleg az ELTE mesterszakos hallgatója filozófia szakon. Szövegíróként és online munkatársként részt vett az MSZP 2010-es országgyűlési, valamint az Együtt 2014-es országgyűlési és EP-kampányában, 2017 őszétől 2018 végéig az IDEA Intézet politikai elemzője volt, majd 2019 szeptemberében a DK szóvivője lett.

Punkzenészi karrierjére is büszke a DK. Barkóczi osztálytársaival és gimnáziumi barátaival az iskolaévek alatt alapította meg a máig aktív Malacka és a TAhO zenekart, ám az érettségihez közeledve kilépett a bandából. „De mind a mai napig jó kapcsolatban vagyunk, a huszadik születésnapi koncertjükön én is felléptem velük két Európa Kiadó-szám erejéig. A zenétől ezután sem szakadtam el, számtalan együttesben játszottam az egyetemista évek alatt, és később, a munka mellett is” – mesélte a politikus az Ezalényeg portálnak.

Mindenesetre szóvivőként Barkóczi Balázs a Gyurcsány-párt egyik legaktívabb tagja a napi több közleménnyel és sajtótájékoztatóval.

A kiemelt kép Barkóczi Balázs Facebook-oldaláról származik.