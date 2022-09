Rendre alulmarad, mégis mindig befutó

Helyett kapott a Dobrev-féle árnyékkormányban Karácsony Gergely egykori helyettese, a DK-s Gy. Németh Erzsébet is, aki leginkább arról híres, hogy pályafutása során egyetlen választást sem sikerült megnyernie, még MSZP-s politikusként sem.

Szociális és nyugdíjügyi árnyékminiszterré lépett elő Dobrev Klára jóvoltából a DK-s Gy. Németh Erzsébet, aki közel harminc éve része a magyar politikai életnek. Karrierje során számtalanszor megmérette magát, ám rendre alulmaradt ellenfeleivel szemben.

2002-ben főpolgármester szeretett volna lenni, de csak harmadik helyezett lett (Demszky Gábor mellett Schmitt Pál is beelőzte), 2014-ben a XVII. kerület polgármesteri címére pályázott, de csúfos vereséget szenvedett a fideszes Riz Leventével szemben. Később, 2019 őszén ismét ringbe szállt a polgármesterségért, ám ekkor a kormánypárti Horváth Tamás győzte le őt, majd a 2021-es ellenzéki előválasztáson Budapest 2. számú egyéni választókerületében jelölte őt a DK, csakhogy feleannyi voksot tudott begyűjteni, mint a momentumos Orosz Anna, így ismét veszített.

Karrierje a sorozatos bukások ellenére töretlennek látszik: 1994 óta tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, ahol 2000-ig frakcióvezető-helyettes, majd 2006-ig frakcióvezető volt. 2002-ben és 2006-ban a budapesti listáról jutott a parlamentbe, ahol 2008 és 2010 között önkormányzati és területfejlesztési bizottsági elnök is volt.

Kapcsolódó tartalom

Gy. Németh 2019-ben Karácsony Gergely főpolgármester humán területekért felelős helyettese lett, úgy tartották róla, hogy a DK fővárosi frakcióvezetőjeként lényegében ő volt Gyurcsány Ferenc „helytartója” a Városházán. Hűsége idén április 3-án országgyűlési mandátumot hozott számára: listás befutóként ismét beülhetett a parlamentbe.

A politikus egyébként a koronavírus-járvány idején többször is kritizálta a kormány járványkezelési intézkedéseit, pedig főpolgármester-helyettesként ő volt a szociális ügyek felelőse Budapesten például akkor is, amikor megbírságolták a Pesti úti idősek otthonát. Emlékezetes, Budapest Főváros Kormányhivatal X. kerületi hivatala egymillió forint büntetést szabott ki 2020 áprilisában az intézményre, miután több higiéniai szabálytalanságot is feltárt az idősotthonban. Mint ismert, a fővárosi fenntartású szociális intézményben számos megbetegedés történt, és sok lakó elhunyt koronavírus-fertőzésben. Gy. Németh Erzsébet a népjóléti bizottság ülésén azt állította, hogy semmilyen higiéniai probléma nincs a Pesti úti idősotthonban, a hatósági vizsgálat viszont ennek az ellenkezőjét bizonyította, és elmarasztalta a fővárost az ügyben. Az idősotthonban kialakult helyzet miatt az alapvető jogok biztosa is vizsgálatot indított.

A DK honlapján elérhető életrajzában Gy. Németh amúgy azt hangsúlyozza, számára mindig az volt a legfontosabb, hogy jobb legyen a városnak, a budapestieknek. „

Várospolitikusként megtanultam, hogy csak az foglalkozzon politikával, aki jobban szereti az embereket, mint önmagát”

– nyomatékosítja elkötelezettségét, ám a hangzatos szavak ellenére a ciklus felénél mégis úgy döntött, hátat fordít Budapestnek, és inkább a parlamenti mandátumát választja.