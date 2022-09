Révész Máriusz: A lehető legsürgősebben nyissák meg az újpesti pumpapályát!

Az újpesti pumpapálya mielőbbi megnyitását sürgette az aktív Magyarországért felelős államtitkár a közmédiának nyilatkozva pénteken a helyszínen.

Révész Máriusz hangsúlyozta: látva, milyen sikert jelentenek a pumpapályák az országban, arra biztatja az újpesti polgármestert és az önkormányzatot, hogy még az ősszel nyissák meg a létesítményt.

Ha valamiért úgy ítélik meg, hogy a terület nem alkalmas erre a célra, akkor a pumpapálya szétszerelhető és a három pályát akár három iskola udvarára is elhelyezhetik. Ha az újpestiek nem használják, más önkormányzatok boldogan elfogadnák – mondta, felajánlva, hogy ebben akár közvetít is.

Arról is szólt: államtitkárságának feladata lehetővé tenni, hogy az emberek, különösen a gyerekek mozogjanak. Emlékeztetett: most jelent meg az Eurobarométer kutatása, amely szerint a magyarok 71 százaléka nem vagy csak ritkán végez sporttevékenységet.

Révész Máriusz kiemelte, hogy ennek megváltoztatására különböző programokat hirdettek meg: pumpapályák, illetve görkorcsolyások, gördeszkások számára készült létesítmények, úgynevezett görparkok építésére írtak ki pályázatot, és folyamatosan adnak is át ilyen létesítményeket.

Hozzátette: több mint száz pumpaparkot támogattak már, ehhez az önkormányzatoknak vállalniuk kellett, hogy legalább akkora összeget befektetnek a beruházásba, mint amennyi a támogatás.

Ezek a pumpapályák hamar a gyerekek találkozási pontjává válnak – fogalmazott az államtitkár, utalva arra: a legutóbb Tapolcán és Edelényben adtak át egy-egy ilyen mobil létesítményt. Ezeknek elképesztő sikerük van, a gyerekek még sötétedéskor is ott rollereznek, bicikliznek – hangsúlyozta.

Az újpesti pályákról azt mondta: ezeket két és fél éve bezárták, azóta mind az enyészeté. Révész Máriusz szerint az újpesti pumpapálya legalább 50 millió forint, de a terepkerékpár-pályát, az exatlonpályát, a görparkpályát és a street workout-pályát is figyelembe véve a beruházás 200-300 millió forintra tehető.

Révész Máriusz értetlenségének adott hangot amiatt, hogy ezt a pályát nem működtetik, miközben más önkormányzatoknál kezüket-lábukat törik annak érdekében, hogy ilyen létesítményeket megvalósíthassanak.

Wintermantel Zsolt, a kerület korábbi fideszes polgármestere felidézte: a pályákhoz olyan szolgáltató épületet terveztek, amelyben büfé, öltöző, fitneszterem és kerékpárszerviz is helyet kapott volna, de a fejlesztések sokkal kisebb volumenben, konténerek telepítésével valósulnak majd meg.

Szerinte a pályák sorsa jól mutatja a baloldali városvezetés hozzáállását; mindent, amit ők korábban fejlesztésként megvalósítottak, most parlagon hagynak.

Kitért arra, hogy a terepkerékpár-pálya is gyomos, azt folyamatosan kellene kezelni, akkor is, ha nem használják. Erre az önkormányzat nem akar költeni, nem tudni, hogy mi a szándék vele – mondta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a területet mindenféle építési munkálatok nélkül akár szombaton meg lehetne nyitni, hogy az újpestiek használhassák. Kérdésre válaszolva azt mondta: sok százmillió forintos beruházás hever kihasználatlanul.

A pumpapálya vagy pumptrack egy ügyességi létesítmény, hullámformára kialakított útvonal, amely használható kerékpárral, görkorcsolyával, gördeszkával és rollerrel is. A pályán a sportoló pumpáló mozgást végez a testével, így hajtva lehetőleg tekerés nélkül a járművét, ebben a pálya kialakítása segíti.