Gyurcsány régi motorosa kapta a munkaügyeket az árnyékkormányban

Államtitkárként megszavazta a gyurcsányi megszorításokat, majd a kormányváltást követően szakszervezeti álarcot öltve támadta a polgári kormány intézkedéseit Kordás László, aki most munkaügyi árnyékminiszterré lépett elő.

Bér- és munkaügyi miniszterként mutatkozik be az árnyékkormányban Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) volt elnöke, aki tavaly lépett be a DK-ba, de évtizedek óta kötődik a baloldalhoz. A Gyurcsány-kormány alatt a munkaügyi minisztérium politikai államtitkára, majd az Állami Foglalkoztatási Hivatal főigazgató-helyettese volt.

Saját bevallása szerint a Gyurcsány-kormány idején a munkavállalók érdekében dolgozott egy jobb világért. Emlékezetes, ez volt az a világ, amikor elvették a 13. havi bért és nyugdíjat, csorbították a családtámogatásokat, emelték a munkát terhelő adókat, az élelmiszerek áfáját és a gáz árát, de a baloldal eltörölte az otthonteremtési kedvezményeket is, nem beszélve arról, hogy százmil­liárdokat vett el az egészségügytől és az oktatástól is.

A 2010-es kormányváltás után Kordás a dolgozók védelmezőjeként bukkant fel, és vált a lényegében az MSZP által erősen támogatott Közmunkás Szakszervezet főtitkárává.

Az elmúlt években rendszeres résztvevője volt a kormányellenes megmozdulásoknak, szakszervezeti vezetőként tiltakozott az adórendszer ellen, bírálta a munka törvénykönyvét, a költségvetést és kiállt a tüntető tanárok mellett is.

A szocialisták közreműködésével

korábban részt vett a kormány ellen szervezett „éhségmeneteken” is, igaz, nem érezte visszásnak, hogy miközben a legszegényebbeket próbálta képviselni, ő maga többmilliós Harley-Davidsonnal tűnt fel különböző motoros fesztiválokon.

Feltűnősködése mellett nagy port kavart a Dobrev melletti kiállása is: bár az érdekképviseleteknek elvileg függetlennek kellene lenniük, ő szakszervezeti vezetőként véleménycikket írt arról, hogy Gyurcsány Ferenc feleségét fogja támogatni az előválasztáson. Elköteleződésével igencsak meglepte MASZSZ-os kollégáit, hisz mint utóbb kiderült,

elnökségi jóváhagyás nélkül kampányolt a DK képviselője mellett.

De megütközést keltett a szocialistáknál is, hiszen Kordásnak addig alapvetően az MSZP-vel közösen voltak kezdeményezései, és az MSZP XVI. kerületi alapszervezetének is vezetőségi tagja volt. Kordás a coming out után kénytelen volt rendkívüli elnökségi ülésen magyarázkodni a kiállása miatt, ám mostanra kiderült, mi is a valódi szándéka.

Tavaly egyébként egy interjúban meg is kérdezte tőle a Népszava, hogy ha Dobrev Klára az ellenzék vezetőjeként később árnyékkormányt alakít, vajon ő lesz-e a munkaügyi miniszter. A politikus akkor letagadta a dolgot, azt mondta, szóba sem került ilyesmi, és állítása szerint arról sem egyeztettek, hogy a DK-ban listás képviselői helyet kaphat. Végül mindkét tipp bejött.

