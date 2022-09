Dobrev Klára árnyékminisztere eltörölné az üzemanyagárstopot

A rezsicsökkentést is megszüntetné Dobrev Klára gazdasági árnyékminisztere – erről írt az Origo. A portál felidézi, hogy a DK-s Dávid Ferenc korábban többször is arról beszélt: a rezsicsökkentés tarthatatlan, egyébként pedig szerinte át kellene térni arra, hogy már az átlagos keresetűnek minősülő fogyasztók sem kaphatnák kedvezményes áron a gázt és az áramot. A DK-s politikus a kályha- és kazánprogrammal kapcsolatban pedig azt jegyezte meg, hogy lopni fogják a fát az emberek az erdőben – hangzott el az M1 Híradójában péntek este.

Origo: megszüntetné a rezsicsökkentést Dobrev Klára gazdasági árnyékminisztere

A baloldal – választási győzelme esetén – nem akarta fenntartani a rezsicsökkentést. Ezt kommunikálta hónapokon át közös miniszterelnök-jelöltjük Márki-Zay Péter. Arra hivatkozott, hogy az Európai Unióban sehol máshol nincs például hatósági benzinár és mégis boldogabb, fejlődőbb, gazdagabb országok, mint Magyarország.

Gyurcsány Ferenc egy alkalommal ennél is egyszerűbben fogalmazott a rezsicsökkentésről. A DK elnöke az Origónak azt mondta: „az egy hülyeség”.

Főnöke narratíváját követte Dávid Ferenc is, aki szintén többször támadta a rezsiárak alacsonyan tartását. Következetes szószólóként be is került a DK és Dobrev Klára árnyékkormányába. Hétfőn ő lett a gazdasági árnyékminiszter.

„A rezsicsökkentés kérdése, ez így tarthatatlanná válik, és egyre inkább tarthatatlanabbá fog válni, ahogy késlekednek az európai uniós pénzek” – fejtette ki Dávid.

A DK parlamenti képviselője, gazdaságpolitikusa azonban nemcsak a rezsicsökkentést, a kormány családtámogató politikáját is támadta korábban. Néhány hónapja az ATV műsorában például a gyermeket nevelők személyijövedelemadó-visszatérítésével szemben foglalt állást. Majd a 25 év alattiak adómentességét támadta.

„Teljesen indokolatlan, hogy például a személyi jövedelemadót visszaadták a gyermekeseknek”

– mondta.

A DK-s politikus hasonlóan fogalmazott a 25 éven aluliak adómentességét illetően is: „Teljesen indokolatlan, hogy a 25 év alatti munkavállalók nem fizetnek személyi jövedelemadót. Miért nem vesznek részt a közteherviselésben?”

Egy alkalommal arról is beszélt, hogy ki kellene vezetni az üzemanyagárstopot, a baloldali politikus szerint ugyanis nyugodtan az egekbe szökhet többek közt a benzin és a dízel ára, az emberek azt úgyis megveszik majd.

Az Origo megjegyezte: Dobrev Klára árnyékminisztere szerint a magyar embereknek – amennyiben nem hajlandók lemondani az autózás praktikumáról – ki kellene fizetniük a 800-900 forintos literenkénti üzemanyagárat.

A lap azt is felidézte, hogy Dávid Ferenc egy alkalommal a háború és az uniós szankciók miatt kialakult energiaválságos helyzetben letolvajozta a magyar embereket.

„Amikor meghallottam azt, hogy kályha- és kazánprogramot indítunk, akkor az jutott eszembe, hogy akkor milyen jó környezetszennyezés lesz, meg hogy fogják lopni a fát az emberek az erdőben, akik rászorulnak” – mondta.

Dávid Ferenc júliusban azzal is riogatott – emlékeztett rá az Origo –, hogy a kormány törekvése, amely átmenetileg segíti a gáz és az elektromos áram kiváltását, felkérés volt arra, hogy ki kell vágni az erdőket, és el kell tüzelni. A kormány ezzel szemben bejelentette: hatósági áras lesz a tűzifa és ezen az áron tíz köbméter jár mindenkinek.

