Afrikai tiszteletbeli konzuli pozíciókat ígért pénzért egy magyar férfi

Őrizetbe vettek egy magyar férfit, aki külföldi állampolgároknak azt ígérte, pénzért elintézi ottani tisztviselőknél, hogy afrikai országoktól tiszteletbeli konzuli pozíciót kapjanak – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-t.

Egy ember – miután az ügyintézés fejében ötvenezer eurót (mintegy húszmillió forint) átutalt a férfinak – egy afrikai országtól tiszteletbeli konzuli címet is kapott. Egy másik is átutalt tízezer euró előleget, de az nem volt elegendő az ügyintézés megindításához. A magyar férfi a saját, nem Magyarországhoz köthető nemzetközi tisztségei elnyerése, illetve megtartása érdekében is adott át jogtalan előnyt egy külföldi ország magas beosztású hivatalos tisztviselőinek – áll a közleményben.

A bűncselekmények elkövetését tagadó férfit üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítják, emiatt őrizetbe vették és indítványozták letartóztatásának elrendelését – közölték.