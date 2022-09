Schmuck Erzsébet is kapott felkérést, pártja blokkolta az árnyékminiszterségét

Schmuck Erzsébetet is felkérte Dobrev Klára az árnyékkormányába, de a politikus végül pártja döntése miatt nem vállalta a feladatot.

Az LMP társelnöke a Magyar Hang megkeresésére elismerte, hogy helyet kapott volna Gyurcsány Ferenc feleségének árnyékkormányában, ám a szerepvállalásról nem ő, hanem a párt elnöksége hozott döntést.

Az indoklás szerint korainak tartják még az árnyékkormány létrejöttét.

A lap megkérdezte Schmuckot arról is, hogy tud-e más párttársáról, akit hozzá hasonlóan megkerestek Dobrevék, de nem tudott rá válaszolni. Úgy fogalmazott: megkeresésekor nem tértek ki rá, kik lesznek még az árnyékkormány tagjai.

Dobrev Klára korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, hogy szerinte a pártok elzárkóznak az összefogástól, de vannak olyan szakpolitikusok, akiket hívott az árnyékkormányába. Azért nem nevezett meg senkit név szerint, mert voltak, akik elfogadták a csatlakozást, de végül a pártjuk letiltotta őket – fűzte hozzá.

Emellett kitért arra is, hogy most nem érdeklik a pártok, csak az érdekli, hogy a választók lássanak alternatívát. Dobrev szerint nem most kell beszélni arról, hogy végül milyen formációban állnak össze.

Kiemelt kép: Facebook/Schmuck Erzsébet