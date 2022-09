Csak hárítani tud a baloldal a kampánypénzekkel kapcsolatban

Továbbra sem tudni, hogy mire költött Karácsony Gergely egyesülete több mint félmilliárd forintot a tavalyi előválasztási kampányban. A főpolgármester nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mikor fog elszámolni a pénzzel. Korábban a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter beszélt arról, hogy egyesülete több száz millió forintos kampánytámogatást kapott Amerikából.

A fenntartható demokráciák építéséről szervezett kétnapos konferenciát a Soros Györgyhöz köthető Közép-európai Egyetem, az ugyancsak az amerikai milliárdos által támogatott Political Capital kutatóintézet, valamint a balliberális vezetésű Fővárosi Önkormányzat.

A tanácskozásra érkezőkre jelentős létszámú biztonsági személyzet vigyázott. Karácsony Gergely – a sajtót megkerülve – a CEU épületének egyik hátsó bejáratán próbált bejutni a rendezvényre.

A főpolgármester ezúttal is kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy az általa létrehozott 99 Mozgalom Egyesület mire költött több mint félmilliárd forintot az előválasztási kampányban.

A miniszterelnöki posztra is bejelentkező ellenzéki városvezető percekkel később is hárított.

„Karácsony Gergely ötszáz millió forintos kampányból ért el 27 százalékos eredményt”

– mondta az ellenzéki politikus.

A főpolgármestert korábban Márki-Zay Péter buktathatta le egy interjúban még azelőtt, hogy Karácsony Gergely visszalépett volna az előválasztástól.

A főváros első embere ellen induló hódmezővásárhelyi politikus akkor azt nyilatkozta:

ellenfele félmilliárd forintot költött el óriásplakátokra, szórólapokra, valamint nyomdai költségekre, ám ezekről azóta sem számolt el teljes körűen.

A mai magyar politikát a Horthy-rendszerhez, sőt, Rákosi Mátyás Amerika-ellenességéhez is hasonlító Charles Gati magyar származású Kelet-Európa-szakértőt is kérdezte az M1 Híradó a külföldről érkező kampánypénzekről. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy Amerikából támogatták a magyar baloldal választási kampányát, csak annyit válaszolt:

„nincs véleményem, nem ezért vagyok itt”.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje az utóbbi hetekben ismerte be: kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom a kampányban. Márki-Zay Péter többször is hangsúlyozta: hálás az amerikai adományozóknak.

Kati Marton magyar állampolgár, amerikai magyar, de olyan neves személyiségek is csatlakoztak az Action for Democracyhoz, mint Francis Fukuyama például vagy Wesley Clark – fogalmazott korábban Márki-Zay Péter, aki korábban elismerte:

„… még júniusban is érkezett az Action for Democracytól több mint négyszáz millió forint…”

A konferencia előzetes programjában szerepelt Korányi Dávid is, mint előadó, ám a rendezvény kezdetekor derült ki, csak online kapcsolják a baloldal egyik fontos emberét. Ő szervezi ugyanis Karácsony Gergely nemzetközi kapcsolatait, és ő az Action for Democracy ügyvezető igazgatója is, így a baloldalnak szállított kampánypénzek hátteréről nem lehetett kérdezni a New Yorkban, luxuskörülmények között élő tanácsadót.

A volt miniszterelnök-jelölt szerint: „…mi tudjuk igazolni, hogy ezek a pénzek hová mentek, nyilvánvalóan nem mentek pártokhoz…”

Miközben Márki-Zay Péter visszautasította a tiltott pártfinanszírozást, az Action for Democracy pedig közleményben cáfolta a külföldi beavatkozás vádját, sajtóértesülések szerint csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás a bukott miniszterelnök-jelölt amerikai pénzei miatt.

A Magyar Nemzet úgy értesült: a nyomozó hatóság mellett az Állami Számvevőszék is vizsgálja már, hogy jutott-e a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak küldött külföldi támogatásokból a baloldali pártokhoz.