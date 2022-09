A várhatóan hosszabb fűtési szezonban is védi az embereket a rezsicsökkentés

Az elmúlt napokban szerte az országban nagyon sokan bekapcsolták a gázkazánt, illetve arra kérték a távhőszolgáltatókat, hogy a hivatalos fűtési szezon előtt biztosítsák a meleget a lakásokban. Itthon a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig védi a fogyasztókat, a távhő ára pedig – az év végéig – biztosan nem drágul, hangzott el az M Híradóban.

Szerte az országban sokan bekapcsolták a fűtést

Szeptember közepétől igazi őszi idő köszöntött ránk. A szokatlan hideg miatt az országban több helyen is befűtöttek.

Az előttünk álló éjszaka például már egészen hideg lesz, zömmel inkább 10 fok alatti minimumra számíthatunk. Az elmúlt napokban ehhez hasonló mondatokkal kezdték időjárás előrejelzésüket meteorológusok.

Kurbucz Ferencné, aki hosszú évek óta Veszprém egyik panelépületében lakik férjével, azt mondta, régen tapasztaltak ilyen hűvöst szeptemberben, mint most. „Szóltunk a közös képviselőnek, és ő végig kérdezte felügyelőbizottsági tagokat meg egy pár öreget, fiatalt, és úgy döntöttünk, hogy befűtünk. És nagyon jó, nem fázunk. Hát öregek vagyunk, betegek vagyunk. Meg vannak fiatalok, kisbabák” – tette hozzá.

A városban máshol is kérték a szolgáltatót, hogy indítsa el a fűtést. Az egyik közös képviselő szerint nagyon sok idős ember és kisgyermekes család él a panellakásokban, akik folyamatosan jelezték: hideg van otthonukban. Kedden reggel tartottak egy kis közvélemény-kutatást, este már meleg volt a lakásokban. „Este már be is fűtöttek és úgy kellemes volt. És ma, hogy kint voltam a boltban, már akikkel találkoztam, mondták, örülünk ám, hogy nem kell fázni” – mondta Kárpáti Lőrincné közös képviselő.

A bajai panellakásokban is feljebb tekerték a radiátorok fűtését. Ehhez persze az kellett, hogy a helyi távhőszolgáltató eleget tegyen a lakók meleg iránti igényének.

Kajtár Zsolt, a bajai Energetikai Kft. ügyvezetője elmondta:

„Ez mindig a külső hőmérséklet függvénye. Volt olyan év, amikor október 15. után is még kaptunk visszajelzéseket a lakóktól, hogy teljesen feleslegesen megy a távfűtési szolgáltatás. Például ebben az évben, ugye szeptember végén ugye olyan időjárási körülmények vannak, hogy most már kérik is a lakók a fűtést.”

„Cirkó fűtésünk van, ez keringteti a rendszert, azért a 23 fokot a kicsinek biztosítjuk. Nyilván, ha nem vagyunk itthon, akkor úgy állítottuk be, hogy lekapcsol a rendszer”– mondta Feketéné Hizó Gabrielle gyulai édesanya, aki bízik abban, hogy az átlagfogyasztást nem vagy csak kicsivel lépik túl. De már azt is eltervezték, hogy a magasabb gázárat az áramfogyasztás visszafogásával kompenzálják.

„Most jelen pillanatban nem kell fűtenünk” – mondta Papp Zsolt , akiknél 21 fokot mutatott a hőmérő a szobában. Zalaegerszegen mostanában hidegek voltak a nappalok, az éjszakák pedig különösen. A család az otthonfelújítási program segítségével most vásárolt új kazánt. Már az biztosítja a meleget. „Az elmúlt egy-két nap hőmérséklet-változásai indokolttá tették, hogy este a fürdési időszakban bekapcsoljuk a gázfűtést. Általában mi 22,5 és 23 fokra állítottuk az elmúlt évben a fűtést, most egy kicsit szerényebben fogunk fűteni, 22-re állítottu, és most a tegnapi nap és a mai este már így fog zajlani” – ecsetelte a gyakorlatot.

Azok, akik a hivatalos fűtési szezon előtt bekapcsolták a kazánt vagy a hőközponttól kérték a fűtés elindítását, biztosan nem kell attól tartaniuk, hogy jelentősen megugrik majd a kiadásuk. A rezsicsökkentés ugyanis továbbra is védi a magyarokat az átlagfogyasztásig. A távhő ára pedig egyáltalán nem drágul, az év végéig biztosan nem.

Átlagfogyasztás esetén a piaci áron a 180 ezres gázszámla helyett a fogyasztónak 17 ezer forintot kell fizetni, és jelentős az áram árához való állami hozzájárulás is, itt akár havi 200 ezer forintos támogatást is biztosíthat az állam mérőhelyenként.

Ez azt jelenti, hogy az új rezsiszabályokkal is a magyar családok vannak Európában az egyik legnagyobb biztonságban.

A kiemelt képünk illusztráció.