Vádlottak padjáról az árnyékkormányba: Varju László kapta a rezsiügyeket

Több ügyben is vádat emeltek már ellene, mégis bekerült Dobrev Klára árnyékkormányába Varju László. A DK-s politikus korábban állami segítséggel juthatott közvagyonhoz, majd többszörös áron kínálta eladásra az államtól vett luxusingatlant.

Energia- és rezsiügyi posztot tölt be Gyurcsány Ferenc feleségének árnyékkormányában Varju László. Nem meglepő, hogy a DK alelnöke kiemelt szerepet kapott, hiszen 2011-ben az elsők között követte az MSZP-frakcióból kilépő Gyurcsányt, amikor az exminiszterelnök szétszakította a szocialista pártot.

Varju régi motoros a magyar politikai életben, már 2002-től országgyűlési képviselő, a második Gyurcsány-kormányban pedig államtitkár is volt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban. 2014-ben ugyan nem szerzett mandátumot, ám az EP-képviselővé választott Molnár Csaba megüresedett helyére Varjut kérték fel, így ismét képviselő lett.

A parlamentben alapvetően az újpestieket képviseli, neve mégsem a választókerületének lakói érdekében tett kijelentéseiről ismert. Szereti a látványos akciókat, egyike volt azon baloldali képviselőknek, akik 2018-ban betörtek a közmédia Kunigunda útjai központjába, hogy élő adásban szerepeljenek, a biztonsági őrök azonban megakadályozták ezt.

Varju ellen vádat emelt az ügyészség súlyos testi sértés, illetve garázdaság gyanúja miatt.

Akciója során ugyanis be akart menni arra a folyosóra, ahonnan a vezérlőhelyiségek és a hírszerkesztőség ajtajai nyíltak. Mivel többszöri felszólításra sem volt hajlandó távozni, a biztonságiak ki akarták vezetni, azonban Varju László továbbra is ellenszegült, a földre feküdt, elkapta az egyik biztonsági őr lábát, majd kihúzta, melynek következtében a férfi a földre esett és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A székházostromon túl egy másik ügyben is vádat emeltek a baloldali politikus ellen: az ügyészség szerint Varju 2018 februárjában az egyik budapesti egyéni választókerület jelöltjeként – saját nyerési esélyei növelése érdekében – anyagi juttatást ígért egy másik jelöltnek, Horváth Imrének, ha visszalép a javára. A DK-s politikus ártatlannak vallja magát az ügyben.

A Horn-kormány idején Varju László sajtóhírek szerint 24 millió forintért vásárolt meg az államtól egy luxusingatlant, amelyet később 120 millió forintért árult.

A szóban forgó ingatlan előzőleg a Honvédelmi Minisztérium kezelésében állt és csapatpihenőként működött, később panzióvá alakították. A DK alelnöke, aki az adásvételkor az MSZP frakciójának szakértője volt, a vételár jelentős részét az akkor még állami tulajdonban lévő Konzum-bank hiteléből tudta kifizetni.

Az ingatlanügylet amúgy akkor került be a köztudatba, amikor Varju a privát Facebook-oldalán nyaralásra ajánlgatta ismerőseinek a taksonyi Zöld Sziget Panziót, mire egykori párttársa, Lamperth Mónika korábbi szocialista belügyminiszter azt írta kommentben a bejegyzés alá, hogy: „Lacikám, nem láttam a vagyonbevallásodban ezt a kis pecót.”

A panzió akkor már nem közvetlenül Varju, hanem cége, a Varju Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. tulajdonában állt, ezért nem szerepelt a képviselő vagyonbevallásában, az fenti üzenetváltás azonban ráirányította a figyelmet a politikus számára igen kedvező adásvételre.

Varju neve a csillebérci úttörőtábor privatizálása kapcsán is felmerült, a tábor területén lévő vadászház 1999-es, gyanús eladásánál ugyanis – amelynek ügyében nyomozás indult – Varju akkori felesége volt az egyik tulajdonos kézbesítési megbízottja.

A gyurcsányista politikust árnyék-rezsiminiszterként jelölte meg Dobrev, az energiaválság témájában azonban javaslatok helyett eddig annyit tudott mondani: Orbán Viktor miniszterelnök miatt van válság és miatta magasak a számlák. A rezsivédelmi alap finanszírozása és a családok védelme érdekében kivetett extraprofitadó kapcsán Varju a multikat védte, szerinte a kormánynak nem kellett volna elvennie semmit a nagy cégektől.

Varju László a napokban azt is állította, hogy drágulni fog a távhő ára is, pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyértelműen kijelentette, hogy nem lesz emelés, sőt még programot is indít a kormány arra, hogy minden távfűtéses lakást saját mérőórával szereljenek fel.