„Azt akarom látni, hogy mi vagyunk a gladiátorok, bármi történik, nincs fáradtság!” – még mindig libabőrös pillanat Szalai Ádám beszéde

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szalai Ádám bejelentette, hogy lemondja szereplését a nemzeti együttesben. A 34 éves csatár könnyeivel küzdve arról is beszélt, hogy az elmúlt években csodás pillanatokat élt át, mert az a fajta összefogás, csapat- és hazaszeretet, amit megtapasztalt, szerinte egyedülálló az egész világon. A szurkolóknak nemcsak a mérkőzések, de az egyik csapatnak szánt lelkesítő beszéde is örökké emlékezetes marad. Idézze fel velünk a libabőrös pillanatot!

Szalai Ádám beszéde az alábbi videóban 2:24-től nézhető meg:

„Ma nincs olyan ember, aki elfárad, nincs olyan, aki leszegi a fejét, ma azt akarom látni, hogy mi vagyunk a gladiátorok! Bármi történik, nincs fáradtság! És aki a padról beáll, eldönti a mérkőzést! Hajrá, Magyarország!” – buzdította társait Szalai Ádám csapatkapitány 2020. november 12-én az Izland elleni pótselejtező előtt, amit Magyarország végül 2-1-re megnyert, így ott lehettünk a 2021 nyarára halasztott foci Eb-n.

Az egész ország rendkívül nehéz helyzetben volt a járványhelyzet miatt, az izlandiak elleni, eredetileg telt házasra tervezett mérkőzést is zárt kapukkal, üres lelátók előtt kellett megrendezni. Az egész ország a tévé előtt ült és várta, hogy a válogatott egy kis örömöt és reményt adjon. A mérkőzés előtt ráadásul pozitív lett a koronavírustesztje Marco Rossi szövetségi kapitánynak, így nélküle kellett szembenéznie a mérkőzéssel a csapatnak.

Ilyen előzmények után állt ki társai elé az öltözőben Szalai Ádám, és egy fantasztikus beszéddel tüzelte fel a csapatot.

Arról is beszélt, hogy válogatottnak lehetősége van arra, hogy egy győzelemmel megváltoztassa azt, hogy mit is gondolnak majd az emberek utólag 2020-ról, hogy ne csak a járvány jusson eszünkbe.

„Ez egy lehetőség és egy öröm, hogy mindenkinek olyan munkája van, hogy egy mérkőzés alatt ezt az egész évet meg tudjuk változtatni” – mondta Szalai, aki hangsúlyozta, hogy a tévé előtt ülő összes magyarért, felemelt fejjel kell küzdeniük. A végeredmény ismert: az első félidőben ugyan még Izland vezetett, de a meccs végén Loic Nego és Szoboszlai Dominik megfordította a meccset, kijuttatva ezzel a válogatottat az Eb-re.

A 34 éves csatár szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy pénteken a németek és hétfőn az olaszok elleni Nemzetek Ligája-találkozó lesz az utolsó két meccse címeres mezben.

„Mindig is nagy álmom volt, hogy a válogatottban szerepeljek. Az, hogy két Eb-n játszhattam és csapatkapitányként vezethettem az együttest, hatalmas élmény volt számomra. A támogatások és a kritikák is segítettek abban, hogy felnőtt emberré, igazi személyiséggé váljak” – mondta könnyeivel küzdve Szalai Ádám, aki köszönetet mondott a szövetségi kapitányoknak, akiknél játszott, a jelenlegi és korábbi játékostársaknak, valamint a szurkolóknak. Szalai azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt években csodás pillanatokat élt át, mert az a fajta összefogás, csapat- és hazaszeretet, amit megtapasztalt, szerinte egyedülálló az egész világon.

Mindig lehetett rá számítani

Marco Rossi szövetségi kapitány

„Olyan vezető alak volt a csapatban, akire taktikai szempontból mindig lehetett számítani. A vezetői képesség nem tanulható dolog, amit bárki kiizzad magából. Az ő vezetői képességeit pedig mindenki elismerte, mindenki őt tekintette a válogatott vezérének és kapitányának.”

Dárdai Pál korábbi szövetségi kapitány

„Nehéz időkben kezdett el újra játszani, az első Eb-kijutással már minitörténelmet írt, az pedig, hogy kétszer is ott lehetett a kontinenstornán, óriási dolog. Egy játékos mindig érzi, ha már a test nem csinálja meg, amit az agy elgondol, a sport már csak ilyen. Gratulálok neki a válogatott pályafutásához… A meccseken ő az edző meghosszabbított keze, taktikai feladatokat is rá lehet bízni, és bár sokszor nem volt látványos a szerepe, mindig fegyelmezetten játszott, és a labdatartásban is lehetett rá számítani.”