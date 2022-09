Főorvos: Radikálisan csökkenti a műtétek és a felépülési idő hosszát a robotsebészet

Egyre inkább teret hódít a robotsebészet Magyarországon, a Jahn Ferenc-kórházban már több mint száz ilyen beavatkozáson vannak túl sikeresen – ezekről a műtétekről beszélt a hirado.hu-nak Tenke Péter professzor.

A robotsebészeti ellátás idén februárban indult a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben, azóta a kórház urológiai osztályának orvosai több mint száz sikeres beavatkozást végeztek, komplikáció- és szövődménymentesen – mondta el a hirado.hu-nak Tenke Péter professzor.

Tenke Péter professzor (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az urológiai osztály vezető főorvosa kiemelte: a fél év alatt komoly fejlődés történt az elvégezhető beavatkozások terén. A professzor felidézte, hogy júliusban hazánkban elsőként robotasszisztált hólyageltávolítást – radikális cisztektómiát – végezett csapatával.

Ez a modern urológiai ellátás legkomplexebb műtéteinek egyike, a tapasztalt operatőröknek is kihívást jelent – tette hozzá.

A műtéteket a február óta a kórházban működő DaVinci X sebészeti robottal végezték, közreműködött Christian Schwentner professzor, a Stuttgarti Urológiai Klinika vezető főorvosa, asszisztensekként pedig Köves Béla és Kovács Dénes, a Jahn Ferenc-kórház szakorvosai.

Eddig egyedülálló módon teljes hólyageltávolítást, bélhólyagképzést végeztek, és vékonybél sztóma elhelyezését is megoldották a robot használatával. A hólyag, a prosztata és a nyirokcsomók eltávolítása után a kioperált béldarabból sztómát készítettek, majd egy nyolcvan centiméteres bélszakasz felhasználásával hólyagot képeztek a húgycsőben, amibe bele tudták varrni a két vesevezetéket.

A robotsebészeti technikák bevezetése az ellátás minőségi mutatóinak javulását hozza el, növelve a betegek gyógyulási esélyeit és így az egészségben eltöltött évek számát is – jelentette ki Tenke Péter. Rámutatott: az új műtéti technika alkalmazásával jelentősen lerövidül a műtéti idő. A robot komoly segítséget jelent az operatőrnek, hiszen tizenkétszeres nagyítást biztosít, miközben egyszerre négy karja mozgatható, így minden eddiginél sokkal finomabb, precízebb mozgások kivitelezhetők vele.

A műtétek hossza 220, 260, illetve 360 perc volt, miközben a nyílt műtét általában hat órát vesz igénybe, tapasztalt orvosoknál is. A robotsebészeti rendszerek alkalmazása számos előnnyel jár mind a betegek, mind pedig az operáló orvos számára. Kisebb a vérveszteség, kevesebb a szövődmény és a műtét utáni fájdalom, rövidebb a kórházi tartózkodás és gyorsabb a felépülés

– közölte a profeszor.

Az említett beavatkozásoknál már a műtét utáni hetedik, illetve kilencedik napon hazamehettek a betegek, míg korábban, nyílt műtét esetén minimum tizennégy napos kórházi tartózkodással lehetett számolni, de nem volt ritka a háromhetes kórházi ápolás sem.

Kapcsolódó tartalom

A rövidebb kórházi tartózkodás előnyei közé sorolta a szakember, hogy egységnyi idő alatt több beteget tudnak fogadni és operálni, alacsonyabb a kórházi fertőződés veszélye, kevesebb kötszerre, pelenkára, katéterre van szükség. Emellett a műtétet követő napon a beteg már „kikelthető” az ágyból, nem szorul teljesen fekvőellátásra, ami nem csupán az ápolók számra jelent könnyebbséget, de jobb a betegnek is.

A Jahn Ferenc-kórház célja nemcsak a robot-asszisztált műtétek számának növelése, hanem további robotsebészek kiképzése is, ezáltal biztosítva a betegek számára mindazon előnyöket, amelyeket a korszerű nyugat-európai centrumok kínálnak – hangsúlyozta a professzor.

Eddig mintegy húsz magyarországi sebész végezte el a DaVinci gyártója, forgalmazója által vezetett, akkreditált képzést különböző európai helyszíneken, hazai képzőhely még nincs. A technikai képzés után azonban az orvosnak még számos beavatkozást kell elvégeznie, hogy robotsebésszé váljon.

Kapcsolódó tartalom

Tenke Péter kitért arra is, hogy jelenleg egy Avatera típusú, német sebészeti robotot tesztelnek, már három műtétet el is végeztek vele. A klinikai vizsgálat során száz műtétet hajtanak végre. Minden ehhez szükséges eszközt a gyártó cég biztosít, valamint állja a szervizköltségeket is.

Az Avatera működési elve hasonló a DaVinci X típusú robothoz, közös pontjuk, hogy a műtétek során nem szükséges felnyitni a beteget, minimálisan invazív sebészeti beavatkozások alkalmazására nyílik lehetőség. Jelentős különbség ugyanakkor, hogy az Avatera esetében minden, a robot működéséhez szükséges anyag egyszer használatos. Mivel nem kell sterilizálni az eszközöket, gyorsan, gördülékenyen lehet a műtéteket egymás után elvégezni

– magyarázta Tenke Péter.

A robot használatának elsajátításához a professzor és kollégái képzésen vettek részt a Berlin melletti képzőcentrumban. Itt emberen is végeztek operációt, gyakorlott robotsebész irányítása mellett.

A hazánkban egyedülálló, korszerű robotsebészeti géppark kialakításával a kórház célja a műtéti eljárások korszerűsítése, a műtéti idő és a betegek gyógyulási idejének lerövidítése – hangoztatta Tenke Péter.

Kiemelt kép: Tenke Péter osztályvezető főorvos, a Magyar Urológus Társaság elnöke (j) a kórház új, háromdimenziós laparoszkópjának segítségével operál egy beteget a dél-pesti Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet központi műtőjében 2014. március 6-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)