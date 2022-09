Fagyhat a következő napokban – Vasárnaptól kapható a hatósági áras tűzifa

A hét második felében akár fagyokra is számíthatunk Magyarországon, sokan ezért már jó előre bekészítették a tüzelőt. Nem kell aggódniuk a távfűtéses lakásokban élőknek sem, mert azokban is elkezdődik a szezon. Vasárnaptól elérhető lesz a hatósági áras tűzifa is.

Talajmenti fagyok is lehetnek már a héten Gőzerővel készül a télre a Pintér család Bükkszentkereszten. Már tavasszal megrendelték a tűzifát, akár tizennégy köbmétert is eltüzelhetnek télen. A nyugdíjas férfi azt mondja: bár az idei télen takarékoskodni fognak, unokái miatt már most megrakta a kazánt, mert esténként öt-hat Celsius-fokra is lehűlt a levegő. „Ez volt az első, hogy 17-én megraktuk, de most már úgy néz ki, hogy mindig kell, mert mindig hidegebbeket mondanak.” Készülnek az erdőgazdaságoknál is: országszerte folyamatos a fakitermelés. Vasárnaptól már lehet jelentkezni hatósági áras tűzifáért. „Az idei évre egy várhatóan megnövekedett igénnyel számoltunk, mi is terveztünk. Az értékesítési számainkból, illetve a keresletből azt látjuk, hogy a tavalyi év teljes értékesítési adatait azt tulajdonképpen már szeptemberre elértük” – mondta el az M1 Híradónak Partos Kálmán, a Mecsekerdő Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese. „Az erőteljes fagyzugokban akár nulla fok alatti legalacsonyabb hőmérséklet is elképzelhető” – tájékoztatott Tóth Tamás meteorológus. Szükség is lesz a téli tüzelőre a napokban. Az előrejelzések szerint a hét további részében a szokásosnál jóval hűvösebb idő lehet, talaj menti fagyok is előfordulhatnak. „Különösen ott, ahol hosszabb ideig derült lesz az ég és egy-egy adott völgyi fekvésű településen, ahol még szélcsendes is az idő, bizony akár nulla fok közelébe is csökkenhet a hőmérséklet. A leghidegebb éjszakák azok várhatóan csütörtökre, de különösen péntekre virradóra lehetnek, ekkor lesz ugyanis az országban a legkevesebb a felhő, leginkább szélcsendes az idő. Ez pedig azt is jelentheti, hogy akár a legerőteljesebb fagyzugokban a nulla fok alatti hőmérséklet is megjelenhet” – részletezte Tóth Tamás. A szokásosnál hidegebb idő miatt néhol már a napokban elindulhat a fűtési szezon. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy a kazánokat és a fűtőberendezéseket még a szezon előtt ellenőriztetni kell. Kapcsolódó tartalom Már az első nap hatalmas volt az érdeklődés a hatósági áras tűzifa iránt Egyre nagyobb az igény a megújuló energiaforrásokra is. Kiemelt kép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt