Dömötör Csaba: A szankciók visszaütöttek - lesz Brüsszelben felismerés?

A következő hetek legfontosabb kérdései Dömötör Csaba államtitkár szerint, hogy a brüsszeli döntéshozói szinten megszületik-e a felismerés arról, hogy a szankcióknak nem sikerült kisiklatni az orosz gazdaságot, és lesz-e belőle irányváltás?

Nem várt helyről kapott megerősítést a kormány álláspontja – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Rámutatott, „a minket egyébként állandóan ekéző New York Times lehozott egy riportot, egy helyszíni beszámolót Európából. Ebben az áll, hogy a magas energiaárak ostorként csapkodják az európai ipart, arra kényszerítik a gyárakat, hogy hirtelen vágják vissza a termelést, és munkavállalók tízezreit küldjék kényszerszabadságra.”

„A cikk az okokat is megnevezi, azt írják, hogy a krízisben a szankciók ütnek vissza, amelyeknek elvileg Moszkvát kellett volna büntetniük. Kellett volna”

– hangsúlyozta Dömötör Csaba, és hozzáfűzte: „végül, mint tudjuk, nem büntették, mert a Gazprom még alacsonyabb szállítási mennyiség mellett is növelte a bevételeit, 85 százalékkal”.

Ezzel szemben, és ezt megint csak a The New York Times írja: az európai ipari termelés 2,3 százalékkal esett vissza – emelte ki az államtitkár. Megjegyezte, korábban a Financial Times is megkongatta a vészharangot, és az Economist is arról írt egy vezércikkben, hogy a szankcióknak nem sikerült kisiklatniuk az orosz gazdaságot, Európában viszont recesszió jöhet.

„Így hát az európai üzleti élet szereplői, az üzleti élet szószólói már nagyon is jól tudják, hogy a szankciók visszaütöttek”

– hangoztatta a politikus.

Szerinte a következő hetek legfontosabb kérdése, hogy a brüsszeli döntéshozói szinten megszületik-e ez a felismerés, és lesz-e belőle irányváltás?

