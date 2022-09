Árnyékminiszter lett a Zuschlag-per egyik tanúja is

Megszorítás, elvonás, a felelősség teljes áthárítása – ezek lehetnének egy baloldali kormányprogram vezérelvei, amelyek megvalósítására Arató Gergely árnyékminiszter személye a garancia. A Gyurcsány-párt árnyékkormányának névsorát hétfőn hozták nyilvánosságra.

A Demokratikus Koalíció (DK) jelenlegi frakcióvezető-helyettesét, Arató Gergelyt választotta ki a kormányprogramért felelős árnyékminiszternek Dobrev Klára. Az egykor MSZP-s színekben politizáló Arató Gergely tevékeny részt vállalt a Gyurcsány–Bajnai-kormányokban, hiszen 2004 és 2006 között az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára, 2006-tól 2010-ig pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára volt. Neve még az őszödi beszédben is elhangzott. 2018 óta a DK országgyűlési képviselője.

Aratót 2009-ben tanúként hallgatták meg a Zuschlag-perben, mivel közös képviselői irodában dolgozott Zuschlag Jánossal. Meghallgatásán azt mondta, nem tudott a számlahamisításokról.

A Gyurcsány–Bajnai-kormány tagjaként Arató Gergely számos, a magyarok életét megkeserítő döntést szavazott meg, támogatta például a 13. havi nyugdíj elvételét, a nyugdíjkorhatár emelését és az egészségügy fizetőssé tételét, miközben igennel voksolt az orvosok és ápolók 13. havi bérének elvételére. Megszavazta a gyes időtartamának csökkentését és az ingatlanadó kivetését, illetve igennel szavazott a tandíj bevezetésére és az öt százalékpontos áfaemelésre is.

Miután 2010-ben a baloldal ellenzékbe szorult, Arató a kormányzati támogatások, kedvezmények leszavazásában jeleskedett: nem támogatta a járvány elleni védekezést, és kritizálta a családvédelmi intézkedéseket.

A járvány idején nagy botrányt kavart a kijelentése, amikor az ATV Start műsorában a halálozási statisztikák kapcsán úgy fogalmazott: hazánk „sajnos” rosszul teljesít ezen a téren nemzetközi összehasonlításban.

Sokat elárul a politikusról az is, hogy a 2022-es választási vereség után azonnal beállt azok sorába, akik Márki-Zay Pétert tartották a csúfos bukás egyedüli felelősének.

Arató a baloldal kampányára úgy emlékezett: a DK mindent végrehajtott, amit Márki-Zay Péter kért, még akkor is, ha azzal nem értett egyet. Azt is mondta, hogy a baloldal kampánya elhibázott volt. „Nagyon-nagyon egyértelmű egy kampányban, hogy a miniszterelnök-jelölt, a kampány vezetője viseli a felelősséget. Ráadásul, ugye, most egy olyan szituációban voltunk, ahol a miniszterelnök-jelölt kimondottan ambicionálta is, hogy nemcsak a politikai döntéseket, de akár a plakát színéről való döntést vagy a betűtípusról, vagy a program minden részeleméről való döntést is magánál tartsa. Ezért nagyon jó a kapitány példája. Természetesen egy kapitány is felel azért, hogy mi történik a hajón, és ez egyszemélyi felelősség, ezt nem lehet megosztani a kampányban, és nem lehet áthárítani utólag” – hangsúlyozta az ATV-nek nyilatkozva.