Mentsék a növényeket a kertből, érkezhetnek az első fagyos reggelek

Itt van az ősz, s ezzel együtt hamarosan megérkeznek az első talajmenti fagyok is.

Péntekre virradóra néhol két méteres magasságban is fagyhat, lassan érdemes bepakolniuk a fagyérzékeny növényeiket – közölte honlapján az Időkép.

Azt írták, itt van az ősz, s ezzel együtt hamarosan megérkeznek az első talajmenti fagyok is. Szerdára virradóra az északkeleti megyékben már csendesedni fog a szél, így ott már néhol azon a reggelen is lehet gyenge talajmenti fagy, valamint csütörtökre virradóra is kimondottan hűvös idő ígérkezik.

A legnagyobb területen péntekre virradóra várható talajmenti fagy, valamint a fagyzugos hegyeken, völgyekben – elsősorban az északkeleti, északi megyék völgyeiben, valamint a Duna-Tisza közének síkvidéki kistájain – ezen a napon akár már két méteren is nulla fok köré hűlhet a levegő, tehát a fagyra érzékeny növényeket érdemes lesz már védett helyre vinniük – tették hozzá.

Kifejtették, szombaton még hideg lesz a reggel, de napközben már egyértelműen melegedés veszi kezdetét, kellemes, őszi időben lehet részünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-22 fok között alakul. Vasárnap és hétfőn már pár fokkal enyhébbnek ígérkezik a reggel, napközben a legmelegebb tájakon 20-22 fokig is felkúszhat a hőmérők higanyszála.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)