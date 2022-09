Indul a nagy energiafelhasználású kis- és középvállalkozásokat támogató program – mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

A kormány a rezsicsökkentés és az árstopok fenntartása mellett most a nagy energiafelhasználású kis- és középvállalkozásokat is támogatja. A program október 1-től 2023 végéig tart, és két fontos eleme van: az egyik a működési költségek, a másik pedig az energiahatékony beruházások támogatása. A segítségre az elszabadult energiaárak miatt van szükség – hangzott el az M1 Híradójában.

Főként nyílászárókat készítenek egy sükösdi faipari üzemben, és ahogy más vállalkozásoknál, itt is jelentősen megugrottak az áramköltségek. Még úgy is, hogy a gépek többsége energiatakarékos. A kis cégnél most úgy tervezik, hogy napelemeket telepítenek az épületekre, hogy növeljék az energiahatékonyságot.

„Talán köztudott, hogy a faipari gépek naponta 70, 80, akár 90 kilowattot is elfogyasztanak. Nálunk is van öt gép üzemben, ki lehet számolni, hogy mekkora költséggel jár. Egy ilyen napelemes rendszer telepítését követően abban bízunk, hogy a költségeink 60–70 százalékát is megspórolhatjuk” – mondta Pék Róbert Péter, a Fa-Róbert Kft. ügyvezetője.

Az ilyen fejlesztéseket a kormány is támogatja, hiszen így versenyképesek maradnak a vállalkozások és a munkahelyeket sem fenyegeti veszély.

„A kormány a mai ülésen elfogadta az energiaintenzív termelő kkv-kat segítő programot” – tájékoztatott az intézkedésről a gazdaságfejlesztési miniszter szombaton. Nagy Márton akkor azt mondta: azokat tekintik nagy energiafelhasználású cégeknek, amelyeknek az energiaköltsége 2021-ben meghaladta nettó árbevételük 3 százalékát.

A program október 1-jével indul és 2023 végéig tart. Két fontos elemből áll: az egyik a működési költségek támogatása, a másik pedig a beruházások támogatása – mondta a miniszter.

A működési költségek támogatása azt jelenti, hogy idén, októberre, novemberre és decemberre a kis- és középvállalkozások áram- és gázszámlája növekményének a felét fizeti ki az állam. A program másik részében olyan beruházásokat támogatnak, amelyekkel a vállalkozások csökkenteni tudják az energiaköltségeiket.

Ezek a vállalkozások a hazai munkavállalók kétharmadát foglalkoztatják, ezért elemi érdek, hogy a nehéz gazdasági körülmények között is talpon maradjanak. Erről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója, Pásztor Szabolcs beszélt az M1-en.

„Azok a legversenyképesebb kis- és középvállalkozások, amelyek ténylegesen energiahatékonyan és ezáltal versenyképesen tudnak dolgozni. A most bejelentett intézkedések szerint támogatást, állami önrészátvállalást ad a kormányzat azoknak a kkv-knak, amelyek tovább tudják javítani az energiahatékonyságukat, és olyan beruházásokat hajtanak végre, amelyeknek az eredménye energiahatékonyság általi versenyképesség-növekedés lesz” – fogalmazott Pásztor Szabolcs.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely ugyancsak a szombati kormányülés után beszélt arról, hogy a kormány – a magas energiaárak ellenére – átlagfogyasztásig továbbra is biztosítja a rezsicsökkentést.

Jelentős támogatást tudunk adni azzal, hogy nem kell az áram és a gáz piaci árát kifizetni. A változó áram- és gázártól függően 150–180 ezer forintos támogatást adunk havonta a családoknak – közölte Gulyás Gergely.

A miniszter megismételte, hogy ha

Brüsszel visszavonná a szankciókat, akkor már másnap a felére csökkenne a gáz és az olaj ára.

Arra, hogy az uniós szankciók elhibázottak, mi sem utal jobban, mint hogy az unió gazdasága mélypontra került, az orosz költségvetésben viszont még mindig 137 milliárdnyi rubeltöbblet van – mondta a Kossuth Rádióban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

„Azok a politikusok, akik Brüsszelben vagy Nyugat-Európában a szankciós politikát támogatják, sajnos, hogy azt kell mondjam, nem az európai érdekeket nézik, sokkal inkább más szempontjaik vannak”

– hangsúlyozta.

Szakértők szerint az Amerikai Egyesült Államok is óriási nyomást helyez a brüsszeli politikusokra: a céljuk, hogy tartsanak ki az Oroszország elleni szankciók mellett, még akkor is, ha az energiaembargó válságba taszítja az európai gazdaságot.

