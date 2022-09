Agrárminisztérium: Rendkívüli fejlesztés valósult meg az Aggteleki Nemzeti Parkban

Eddig példátlan fejlesztés valósult meg az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén a természeti értékek megőrzésének érdekében – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) keddi közleménye szerint az AM természetvédelemért felelős államtitkára kedden Bódvaszilason.

A közlemény szerint Rácz András beszédében méltatta a Magyarország 10 nemzeti parkjában tevékenykedő 251 természetvédelmi őr munkáját, akiknek kiemelt feladata a mintegy 850 ezer hektár védett természeti terület, 2 millió hektár Natura 2000 terület, a védett növény, állat- és gombafajok, illetve 38 ezer nyilvántartott külterületi régészeti lelőhely megóvása.

A most megvalósult projekt célja a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása és a területi jelenlétet segítő eszközpark bővítése, illetve fejlesztése volt – tette hozzá az államtitkár. Ennek keretében több új terepjárót és különböző monitoring eszközöket szerzett be az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, illetve légirendészeti támogató rendszer fejlesztését is megvalósították, amelynek köszönhetően az őrszolgálat munkatársai a rendőrséggel közösen hatékonyabban végezhetik a természeti állapot felmérését, valamint a terepi megfigyeléseket – ismertette a közleményben Rácz András.

Az államtitkár közölte: a Természetvédelmi Őrszolgálat feladatainak száma folyamatosan növekszik. Új kihívásokkal is szembe kell nézniük, ilyen a védett természeti területeket érintő illegális hulladéklerakás, a vegetációs tüzek, a védett növények és állatok megóvása, az illegális terepmotorozás és quadozás, az engedély nélküli fakitermelés, illetve a régészeti lelőhelyek őrzése. Ezek mellett pedig a természetvédelmi értékek bemutatásában is fontos szerepük van a természetvédelmi őröknek – mondta a közlemény szerint Rácz András.

Az államtitkár felhívta a figyelmet a természetvédelmi őrök utánpótlásának fontosságára, amelynek érdekében az Agrárminisztérium idén kilencedik alkalommal hirdette meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Ifjú Kócsagőr Programot. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára betekintést nyújtson a természetvédelembe, valamint bemutassa és népszerűsítse a gyakorlati természetvédelmi tevékenységeket – olvasható a minisztérium közleményében.

A kiemelt képünk illusztráció.