A sorsfordító nikápolyi csata

Az 1396. szeptember 25 - 28-án lezajlott nikápolyi csata, az európai népek törökellenes hadjáratának egyik sorsfordító eseménye volt. Zsigmond király a krónikák szerint így kiáltott fel: „Ki lenne olyan merész, hogy nekünk ellenálljon? Még ha az ég ránk szakadna is, felfognánk azt lándzsáinkkal!"

Európa keresztény népei nagy reménységgel indultak a csatába, hogy a törököt egész Európa földjéről elűzzék. A Nikápolyi csata napja a magyar történelem sorsfordító dátumává lett. Európa földjének megtisztítása helyett, azonban az oszmán birodalom európai uralma következett. Zsigmond volt az utolsó európai uralkodó, akinek még sikerült megszerveznie egy utolsó nagy létszámú, nemzetközi összetételű, klasszikus értelemben vett keresztes hadjáratot. Ezzel Bizánc életét is meghosszabbította egy fél évszázaddal, annak 1453. évi elestéig.

Alábecsülték az oszmánok keleti fortélyos hadviselését

Luxemburgi Zsigmond magyar király, pontosan tudta, hogy az Oszmán Birodalom legyőzéséhez egy nemzetközi keresztes hadseregre van szükség. A kezdeményezés mellé állt IX. Bonifác pápa is, felhívására Genova és Velence gályákat küldött, de nem akkora számban, hogy meg tudta volna akadályozni a törökök átkelését a Dardanellákon. A nikápolyi csatában, a szövetséges keresztény seregben ott voltak az európai országok elit katonái. A több mint húszezer fős hadseregnek hiába volt átgondolt stratégája, főleg a francia-burgundi csapatok taktikai fegyelmezetlensége miatt nem tudta a török–szerb csapatokat legyőzni.

„Szent Mihály Arkangyal ünnepe táján” megkezdődött a csata – így jegyzi a Turóczy krónika

A hadjárat célja hogy megakadályozza az Oszmán Birodalom terjeszkedését és kiűzze a törököt a Balkánról. A Thuróczy-krónika nem jegyzi pontosan az ütközet időpontját csak annyi olvasható erről, hogy a csata „Szent Mihály arkangyal ünnepe táján” történt. Zsigmond királynak lépéseit átgondolt stratégia jellemezte.

Tekintélyének köszönhetően 1396-ban egy közel 25000 fős nyugati sereg gyülekezett Magyarországon. Francia, burgund, angol, lengyel és német lovagok, főként bajorok és stájerek, kisegítő hadakként pedig íjászok és számszeríjászok érkeztek. A nyugati és a magyar keresztes had Orsovánál kelt át a Dunán, majd a folyó jobb partján az útjába eső kisebb várakat sorban elfoglalva haladtak Nikápoly (Nikopol) felé.

Az Erdélyen keresztül Havasalföldre nyomuló keresztesek főseregéhez csatlakozott, a magyar király hűséges bárója Stibor erdélyi vajda is, aki csapatával Havasalföld irányából érkezett Nikápoly falai alá. A keresztes sereg 1396. szeptember 12-én körbezárta a Bayezid egyik legvitézebb alvezére, Toghán bég által védett Nikápolyt.

A várost körülzáró seregnek egyik szárnyát az erdélyi magyar bandériumok mellett, a székelyek adták

A felderítés, és a gyors, ütőképes könnyűlovas harcmodoruk miatt tartotta fontosnak Zsigmond, a szárnyakra helyezésüket. Nikápoly stratégiailag fontos helyen, az ősi hadiútvonal mellett feküdt, ahol az Erdélyből kanyargó Olt folyó, alig néhány kilométerre ömlik a Dunába. A törökök balkáni hatalmának leveréséhez fontos lépés lett volna Nikápoly (Nikopol) elfoglalása. Tudta ezt Bayezid szultán is, ezért hadseregét összegyűjtötte és a vár felmentésére indult. Először volt csapatai között nagyobb létszámú, több ezer főnyi janicsár egység is. A szultáni derékhad mellett, a vazallus szerb nehézlovasság a dombok között bújt meg.

Bayezid a seregét, nem a törököknél szokásos széles harcvonalban, hanem egymás mögé sorakoztatta három sorban

Az oszmán hadsereg első soraiba a könnyűlovasságot állította, mögéjük a gyengébb harcértékű gyalogosokat. A harmadik vonalba a lovasság megállítására is képes, kiképzett janicsárok kerültek, akiknek állásaik kihegyezett karókkal voltak megerősítve. A két szélen az anatóliai és ruméliai lovasság szpáhijai sorakoztak fel. A szultáni derékhad mellett, a szerb nehézlovasság a dombok között bújt meg. A keresztény szövetségesek haditanácsában komoly ellentétek voltak. A francia-burgundi vezérek előkészítés nélkül elindították nehézlovas rohamukat. A székely lovasság éppen ezért nem tudott érvényesülni, mert feladatuk a harcmodoruk miatt az ellenséges csapatok vonalainak szétzilálása, íjászokkal történő zaklatása lett volna. A janicsárok nyílzáport zúdítottak a franciákra, akik látták, hogy ellenséges gyalogság áll velük szemben, a lovaikat átadták a szolgáiknak. Nagy veszteséggel sikerült a francia lovagoknak a cölöpsáncig előrejutniuk, a legnagyobb részét kidöntötték és ádáz kézitusa indult a török gyalogság ellen. De a janicsárok védvonalát keresztültörni csak óriási küzdelem után sikerült.

Thuróczy krónikája szerint a lendület elvesztése után a lovagok, lovaikról leszállva folytatták a küzdelmet

A szpáhik ekkor támadták meg a francia-burgundi sereget. A véres kavargásban a lovak a magyar sereg és tábor irányába futottak, emiatt a hátrébb lévők azt gondolhatták, hogy a támadók első sorai megsemmisültek. A magyar lovasság támadása azonban nem sokat váratott magára, és a szpáhik hátrálni kezdtek. A lovagok a janicsárokon nyert győzelem miatt felbátorodva, gyors előnyomulással a második harcvonalban álló török lovasságot is megrohanták. Hatalmas lendülettel rohantak tovább előre, mígnem egyszerre a Vublától délkeletre fekvő magaslatra felérve, legnagyobb meglepetésükre, a szultán egy újabb, tejesen érintetlen harcvonalával, az ázsiai lovassággal találták magukat szemben.

A legenda szerint Bayezid első két harcvonalának vereségét annyira a szívére vette, hogy már a visszavonuláson gondolkodott

Az utolsó percben mégis úgy döntött, hogy kitart a végsőkig és az ázsiai lovasságának teljes ellentámadást parancsolt. Az új ellenség felbukkanása és támadó fellépése iszonyatos hatást gyakorolt az addig hősiesen küzdő francia, burgundi és angol lovagokra, akiknek sorai a kegyetlen harcok hevében megbomlottak. A főbb parancsnokok is hiába igyekeztek a megbomlott csatarendet újból helyreállítani; a megriadt sereg, futásnak eredt, de ezt vesztére tette, mert az utána iramodó török lovasság csakhamar elérte, körülfogta és Bayezid parancsára könyörtelenül lekaszabolta őket. A lovakat vezető szolgahad, ezt látva, szélnek eresztette a lovakat és maguk is futásnak eredtek. A szolgák és a gazdátlan lovak Zsigmond serege felé rohantak, amivel óriási zavart okoztak a két szárnyon támadó, Laczkfi csapatának és az oláh egységeknek. Ezek nagy része szintén menekülni kezdett. Zsigmond a magyar had középseregével, a német, lengyel és más nemzetek vitézeivel erősítették a második vonalban álló Garay Miklóst. Támadásba lendültek, de rögtön egy több mint tízezer főnyi török gyalogságba ütköztek.

Zsigmond király gályája menekülni kényszerült a török nyílzápor elől

A török gyalogságot a francia lovagok előbb vissza is szorítottak, de azok újból rendezték soraikat és Bayezid ellentámadásba lendült, az ázsiai lovassággal együtt. A gyalogságon Zsigmond hada szerencsésen keresztül is gázolt, sőt a legenda szerint azt egy szálig le is kaszabolta, de ezután a hatalmas tömegekben feléjük zúduló török lovassággal kellett a harcot felvennie. Lazarevics István szerb fejedelem ötezer lovasával váratlanul a magyarok jobb szárnyán a küzdelmet a törökök javára döntötte el. Zsigmond serege is futni volt kénytelen és ő maga is a Dunához menekült, ahol hajóra szálltak.

A törökök ugyan nyílzáport röpítettek a csata színhelyéről a menekülni igyekvő királyt vivő gálya felé, de annak mégis sikerült a Fekete tengeren várakozó velencei hajóhadat elérni. Így Zsigmond tovább tudott hajózni Konstantinápoly felé és csak több hónapi kalandos utazás végén, 1397-ben Dalmácián keresztül jutott haza Magyarországra. A menekülés után Zsigmond csapataira is kegyetlen sors várt, mint a francia-burgund lovagokra: akik nem estek el, fogságba jutottak, a többieket a Dunába szorították ahol legtöbben hullámsírban végezték, de aki átjutott a túlsó partra azokat az oláhok fosztották ki.

A csatateret a krónikák szerint, húszezer keresztény holtteste borította, és a magyar főurak közül is sokan elestek.

A legenda és néhány leírás szerint egy székely, Cserey Balázs és hű vitéze Vajk mentette meg a király életét

Bayezid szultán megindította a dombok takarásából a vazallus szerb nehézlovasságot és ezzel lényegében eldőlt a csata. Luxemburgi Zsigmond is alig tudott a helyszínről elmenekülni. Néhány leírás szerint egy székely, Cserey Balázs és hű vitéze Vajk mentette meg a király életét, aki hajóra szállva, Bizáncon keresztül tudott csak kalandos úton hazavergődni, székely testőrsége társaságában.

A vereség következményeként Zsigmond felhagyott a támadó hadjáratokkal. Veszteségüket a francia források 25-30 ezerre teszik, maga Bayezid is, megsebesült. A bősz haragra lobbant szultán másnap reggel, a kötelekre fűzve eléje vezetett tízezer keresztény fogoly közül, a 20 évnél idősebbeket mind fel akarta koncoltatni. Reggeltől sötétedésig tartott a kegyetlen vérengzés, de az alparancsnokok kérésére Bayezid beszüntette a mészárlást, de még így is mintegy 3000 védtelen keresztényt öltek meg brutális kegyetlenséggel.

Bayezid: „Én éppúgy megvetem esküdet, mint fegyvereidet”

A keresztény foglyok 1397 júniusában nyerték vissza szabadságukat és az értük követelt kétszázezer aranyforintnyi váltságdíjnak felét Zsigmond vállalta magára. A foglyok szabadon bocsátására vonatkozó okmányba a franciák azt is bevették, hogy eskü alatt kötelezettséget vállalnak, miszerint soha többé nem fognak fegyvert sem a szultán, sem hadserege ellen. Bayezid a francia Nevers grófhoz intézett következő szavakkal rendelte el ennek a kikötésnek a törlését: „Én éppúgy megvetem esküdet, mint fegyvereidet”. A vereséget főképp a keresztény seregnek, a nagyobbrészt a többieket fölényesen lenéző francia lovagokból álló hadtestnek, katasztrófába torkollott támadása okozta. Korabeli források szerint a franciák előkészületek nélkül előrenyomultak, de a törökök csapdába csalták őket. Ettől a sereg többi részén is eluralkodott a pánik, majd az erdélyi és havasalföldi segédhadak is elmenekültek. A magyar fősereget pedig a török-szerb túlerő szétverte.

A magyar királyok a nikápolyi csatában szembesültek először, a magasabb szintű török hadművészettel

A vérfürdő ténye és annak híre, a keresztény Európát is megrázta és hosszú évekre meghatározta a „kegyetlen” török képét. Boucicaut marsall krónikása megörökítette a foglyok másnapi megaláztatását és lemészárlását. Eszerint a foglyok mezítelenül összekötözve vonultak a kivégzésük helyére, miközben a szintén ruhátlan, rabláncra fűzött „királyi vérből való” előkelők Bayezid szultán lábainál nézték végig társaik halálát. A vereségnek hosszú távú hatásai lettek az európai és a magyar történelemre is: az oszmán invázió tovább folytatódott a Balkánon. Bulgária közel ötszáz évig török uralom alá került és az 1526-os mohácsi csatában elbukott a középkori magyar állam is.

Nikápoly határkő volt a magyar hadtörténelemben

A magyar királyok a nikápolyi csatában szembesültek először, a maga véres valóságában a fenyegető oszmán túlerővel, a magasabb szintű török hadművészettel. A szövetséges keresztes had, tizennégy országból verbuválódott és indult a török és szerb seregek ellen. A szembenálló felek: A magyar, francia, angol, skót és cseh királyság, a burgundi hercegség, a Német-római Birodalom, a svájci konföderáció, Havasföld, a Johannita és a német lovagrend.

Nikápoly főként egy veszélyes történeti folyamatra figyelmeztető jel volt. Zsigmond és a korabeli Magyarország megértette ezt a figyelmeztetést. A nikápolyi csata Európa földjének megvédése helyett, az oszmán hatalom európai uralmának megerősítéséhez vezetett. De „Villám” Bayezid török szultánt is elérte a végzet. Az ankarai csatában (1402 nyara), a támadó mongol uralkodó, Tamerlán (Timur Lenk) fogságába esett. A vereség az Oszmán Birodalmat hosszú időre megroppantotta, de a nikápolyi csata akkor még a szultán fogságban lévő foglyainak szerencsés fordulatot jelentett: a mongol uralkodó „Sánta Timur” elengedte őket.

Kiemelt kép: Zsigmond magyar király a nikápolyi csata idején 1396-ban. Lohr Ferenc festménye (1896), Vajai vár nagyterme.