Már az első nap hatalmas volt az érdeklődés a hatósági áras tűzifa iránt. Volt olyan erdészet, ahol már nyitáskor hosszú sorokban álltak a vásárlók. Egyre nagyobb az igény a megújuló energiaforrásokra is. Sokan vesznek napelemeket, és hőszivattyúkat is egyre többen szereltetnek fel, hogy így csökkentsék az energiaköltségeiket – számolt be az M1 Híradó.

Óriási az érdeklődés a hatósági áras tűzifára Már a nyitáskor sorban álltak az emberek a váci erdészet pénztárában. Valamennyien hatósági áras tűzifáért mentek. „Ezt a tíz köbméteres kvótát szeretném megcélozni, amit el is tudok rakni, az körülbelül nekem a cserépkályhába, ha eltüzelem, egy olyan két–három évre elég lesz” – mondta az egyik vásárló. Több száz érdeklődés érkezett telefonon és interneten is, nem egész huszonnégy óra alatt. „Az erdészetünk udvarán ma reggel ötven ember várt minket, mire ideértünk. Mindenki ezt a tűzifát szerette volna megvásárolni. Szépen egyesével tudtak bejönni a pénztárba, megbeszéltük a feltételeket, és akik megfeleltek a feltételeknek, azoknak álltunk rendelkezésére, meg tudták vásárolni a tűzifájukat” – fejtette ki Dobó István, az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetének erdészetvezetője. A keménylombos tűzifáért bruttó 30 ezer forintot kérnek, a lágylombosért erdei köbméterenként bruttó 19 ezret. Egyre nagyobb az igény a hőszivattyúk iránt is. Az M1 által meglátogatott zalai család két éve szereltette be, azt mondták, a rendszer nemcsak környezetkímélő, olcsó megoldás is. „Nagyon optimális, felhasználóbarát is, és nagyon kellemes hőmérséklet van télen-nyáron a lakásban. Mi egy padlófűtést és egy mennyezeti hűtést kombináltunk, pont azért, mert karbantartásigénye nincs, egyenletes hőelosztás van, nincs légmozgás a lakásban” – magyarázta Bakos Sándor. Kapcsolódó tartalom Elindult a hatósági áras tűzifaprogram – rengeteg családnak nyújt segítséget a kormány Háztartásonként legfeljebb 10 köbméter vásárolható, háromféle tűzifából. A keménylombos fa erdei köbmétere 30 ezer, a lágylombos és a fenyő pedig 19 ezer forintba kerül. Tűzifa- és barnaszén-támogatási programot hirdetett a kormány Jövő szerdáig az agrártárca és az erdőgazdaságok teszik majd közzé, hogy hol lehet közvetlenül tűzifát vásárolni – számolt be az M1 Híradó. Már novembertől elérhető lesz a lakosságnak szóló napelemes pályázat második szakasza A kormány célja, hogy hazánk 2050-re klímasemleges országgá váljon. Alig győzik a munkát az egyik pécsi napelemgyártó cégnél is. Szinte nincs olyan nap, amikor ne szerelnének fel napelemes rendszert valahová. Ezzel jelentősen lecsökkenthetők az rezsiköltségek. A tulajdonos, Kovács Balázs a Híradónak azt mondta: most kezdenek beérni a megújuló energiaforrások. „Örülünk neki, rengeteg munkánk van. Rengeteg új érdeklődés van, rengeteg olyan, amiről néhány éve már beszélgetünk, hogy kéne, jó lenne, és most eljött az elhatározás, hogy ezeket megvalósítsák” – fogalmazott. Nemcsak a családok, az intézmények is készülnek már a télre. A balassagyarmati önkormányzat most azon dolgozik, hogy a helyi szociális otthon és a gyermekotthon fűtése biomasszára álljon át, így spórolva a fűtésköltségeken. A rendszert már tesztelték a helyi kórház fűtési rendszerén. „Ez egy működő rendszer Balassagyarmaton. Ez talán az egyetlen kórház Magyarországon, amely biomasszafűtéssel rendelkezik, tehát nincsenek gázbeszerzési gondjai” – fejtette ki Csach Gábor polgármester. Az átállás decemberre fejeződhet be, a további tervek között szerepel, hogy a város egyharmadának távfűtésellátását ezzel a módszerrel váltanák ki. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)