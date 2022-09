Ingyen osztanak gyógyvizet a helyieknek Bükkszéken

Az önkormányzat szeptember 30-án és október 1-jén Salvus vizet oszt a hivatal előtt. Nem ez az első ilyen akció, a gyógyvízosztást két éve kezdték, és évente kétszer kapnak a helyiek palackozott Salvus vizet – hangzott el az M1-en.

A bükkszéki Salvusról azt kell tudni, hogy a legerősebb magyar gyógyvíz, világviszonylatban is egyedülálló. Ajánlják például gyomorsav túltengésre, gyomorfekély esetén, csalánkiütésnél, de a szúnyog és rovarcsípéseket is be lehet vele kenni.

Légúti betegségnél pedig inhalálásra használható. Az előző vízosztásokon minden 18 év feletti bükkszéki lakcímkártyával rendelkező lakos igényelhetett Salvus vizet, összesen egy kartonnal, azaz 6×1,5 litert.

Kiemelt képünk illusztráció.