Főzősuli az egészséges táplálkozás jegyében Vrábel Krisztával

Új videókkal és receptekkel folytatódik a Szeretettől Édes Főzősuli, a Civilút Alapítvány cukorbetegeket és inzulinrezisztenciában szenvedőket segítő edukációs programja. Az idei évadban nyolc videót mutatnak be, amelyekben Vrábel Krisztina gasztroblogger és Shenker-Horváth Kinga dietetikus, táplálkozástudományi szakember egyszerű, gyorsan elkészíthető, ugyanakkor ízletes ételeket készít és hasznos konyhai trükköket oszt meg.

A Civilút Alapítvány 2021-ben indította el a Szeretettől Édes Főzősulit, az edukációs videókkal és a Főzősuli Kisokos című kiadvánnyal gyakorlati segítséget adjon a cukorbeteg gyermeket nevelő családoknak. A programot 2022-ben is folytatja az alapítvány, újabb videók és receptek segítségével mutatják be, hogy az egészséges táplálkozás igenis szerethető, gyorsan és egyszerűen elkészíthetők azok a finomságok, amelyeket a cukorbetegek is fogyaszthatnak.

„Nagy sikere volt a Szeretettől Édes Főzősuli programunknak, ezért az idei évben új videókkal és új receptekkel jelentkezünk. Továbbra is az a célunk, hogy minél több ember számára megmutassuk: odafigyeléssel, életmódunkkal, étrendünkkel sokat tehetünk egészségünkért”– mondta Gulyás Andrea, a Civilút Alapítvány kurátora.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon közel 800 ezer diagnosztizált cukorbeteg ember él, és a szakemberek további 500 ezer főre becsülik azoknak a számát, akik valójában cukorbetegek, de nem tudnak róla vagy még nem vettek részt diabétesz-szűrésen. A diagnosztizált cukorbetegek 96 százaléka úgynevezett II-es típusú diabéteszben érintett, ezt felnőttkori cukorbetegségnek is szokták nevezni. Amíg korábban inkább az idősek betegsége volt, az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg a negyvenes korosztályban, sőt egyre több fiatalnál is diagnosztizálják.

„A cukorbetegek ellátáshoz minden korszerű eszköz rendelkezésre áll. Azonban a betegeknek is tenniük kell egészségükért, elsősorban a diétát és az életmódot tekintve. Annál is inkább, mert a Covid és a home office nem kedvezett a diéta betartásának” – mondta Kempler Péter, a Közép-Európai Diabetes Társaság elnöke. Hozzátette: a Szeretettől Édes Főzősuliban bemutatott receptek jók, korszerűek és egészségesek, egyaránt javasolhatóak cukorbetegek és nem cukorbetegek számára.

A Civilút Alapítvány arra törekszik, hogy minden érintettnek hasznos segítséget és információt nyújtson az egészséges, diétás táplálkozással kapcsolatban. Vrábel Krisztina gasztroblogger, a Szeretettel Édes Főzősuli séfje és Shenker-Horváth Kinga dietetikus, táplálkozástudományi szakember egyszerre mutat be hagyományos fogásokat, amelyeket egy kis konyhai praktikával egészségesebbé tettek, illetve jól ismert és könnyen beszerezhető alapanyagokból új finomságokat alkottak.

Egy aktuális példa: iskolaidőben sok szülőnek okoz fejtörést az is, hogy miként lehet egészéges a suliba csomagolt tízórai, uzsonna is. Íme, egy könnyen elkészíthető, egészséges finomság!

Zöldséges tojáskrém retekkompóttal



Hozzávalók 4 főre: