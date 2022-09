Egyre népszerűbbek a grúz borok

A magyarok közül egyelőre kevesen találkoztak a grúz borokkal, azt pedig szinte csak a szakmabeliek tudják, hogy a bor őshazája Grúzia. Az agyagedényben érlelt borok azonban már nálunk is megkóstolhatók, minőségük és különleges ízük révén gyorsan belopják magukat a szívünkbe.

Ki gondolta volna, hogy a bort valójában Grúziában találták fel? A világon elsőként a grúzok kezdték erjeszteni a szőlőt, tőlük vették át a módszert Mezopotámiában, Egyiptomban, majd az ókori Görögországban és Rómában is.

A grúz borok 8 ezer éves múltra tekintenek vissza, elkészítésük pedig alig változott az idők során: a szőlő kipréselt levét méhviasszal lezárt agyagedényekben, grúzul “Qvevri”-kben a földbe ásták, ahol állandó, alacsony hőmérsékleten ment végbe az erjedés.

Ez a hagyományos „Qvevri” eljárás a történelmi bizonyítékok alapján legalább 5 ezer éves, mégis a mai napig akalmazzák. Bár a Szovjetúnió fennállása alatt a grúzok nagyüzemi termelésre álltak át, 2006 óta ismét az eredeti hagyomány szerint állítják elő a jobbnál jobb borokat.

Ezek alapját nem kevesebb, mint 500 szőlőfajta adja, melyek a dél-kaukázusi ország kedvező éghajlatán teremnek. A sokféleségnek hála a grúz borok közt igazi különlegességekkel is találkozhatunk, amelyek nem emlékeztetnek egyetlen hazánkban ismert bor ízvilágára sem.

Már itthon is kipróbálhatjuk őket



“Itthon a grúz borok szinte egyáltalán nem voltak ismertek. A mi célunk, hogy behozzuk őket a köztudatba, ezért is kértük fel Fabók Mihályt és Petzold Attilát, az elismert borszakértőket, hogy segítsenek nekünk kiválasztani a legjobb borokat. Az általuk kipróbált száz tételből végül hetet hoztunk be Magyarországra” – mondja Rodriguez Dávid, a Grúzia Borai márka tulajdonosa és ügyvezetője.

Hozzáteszi: bár a száz tételből majdnem mind nagyon magas minőséget képviselt, igyekeztek olyan borokat behozni, amelyek egyediek, különlegesek, és semmiben nem hasonlítanak a nálunk már jól ismert ízekre.

A grúz borok legfőbb felvásárlói ma még a japánok, olaszok, amerikaiak közül kerülnek ki, így Magyarországon még igazi kuriózumnak számítanak. Ezekkel a palackokkal – magas áruk és minőségük miatt – várhatóan nem a szupermarketek polcain fogunk összefutni. Akik azonban már megkóstolták, bátran ajánlják tovább őket:

“Az általunk importált tételek ma már több hazai fine dining étteremben, szállodában és borszaküzletben is elérhetők. Egyre többen próbálják ki őket a szomelié vagy az eladó ajánlására. Eddig minden visszajelzés egyöntetűen pozitív volt: a magyarok is úgy találják, ezek nagyon finom, egyedi és minőségi borok” – zárja Deli Alexandra, a Grúzia Borai márka társtulajdonosa.