Cser-Palkovics: Az önkormányzatnak példát kell mutatnia a zöld átállásban is

Székesfehérvár élen jár a zöld átállásban, de van hova fejlődni és kell is, mert ha azt kérjük az emberektől, hogy gondolkodjanak zölden, előtte a városnak is jó példával kell előállnia – vélekedett a település fideszes polgármestere a Menő Jövő címmel, Fehérváron megrendezett Elektromos Járművek Napján, amely az Európai Mobilitási Hét programjainak záróeseménye.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy az elektromobilitás „a jelen technológiája, amely a jövőről is szól” környezetvédelmi, közlekedési és energiahatékonysági szempontból is. Úgy vélte, a városi közlekedésen belül komplex és sokrétű megoldások kellenek, ezért nem elég csak az autókra gondolni, az elektromos kerékpárok, rollerek szintén fontosak, mint ahogy a tömegközlekedésben az elektromos autóbuszok is.

Ezzel kapcsolatban a városvezető elmondta, hogy Székesfehérvár a Volánbusszal közösen 12 darab, helyben gyártott Ikarus elektromos buszt vásárolt, ezek közül kilenc már menetrend szerint közlekedik, a további három év végéig áll forgalomba. Jelezte, hogy az első hetek tapasztalata kifejezetten pozitív mind a menetteljesítmények, mint az utaskomfort tekintetében.

A polgármester különösen örömtelinek nevezte a fiatalok visszajelzéseit, akik szerint, ha ilyen lesz a jövő tömegközlekedése, azt szívesen használják majd. Ezt támasztja alá, hogy havonta tízezernél több diákbérletet értékesítenek, míg korábban ez a szám 2 és 4 ezer között volt, bár ehhez hozzájárul az is, hogy egy havi diákbérlet egy vonaljegy árával, vagyis 280 forinttal egyezik meg.

A városvezető arról is beszélt, hogy a buszok mellett az önkormányzat a városüzemeltetésben is egyre több elektromos járművet használ, mivel a környezet védelme mellett az energiahatékonyságukkal komoly üzemeltetési megtakarítást jelentenek. Megemlítette, hogy tárgyalnak több céggel is napelemes erőművek telepítéséről, amely egyrészt a közszolgáltatások fenntarthatóságát biztosítaná hosszú távon, másrészt a manapság oly nehézkes és drága elektromos áram beszerzését is megoldaná, hisz a város megtermelné magának a városüzemeltetéshez szükséges villamos energiát.

Cser-Palkovics András az MTI kérdésére elmondta, hogy a zöld rendszámos járművek továbbra is ingyen parkolnak Székesfehérváron. Gondolkodtak azon, hogy a plug-in hibrid és a teljesen elektromos hajtású járművek között különbséget tesznek, de az összes járműhöz viszonyítva elenyésző a zöld rendszámos autók aránya, ezért a környezetbarát technológia terjedésének segítése érdekében nem változtattak, így 2023-ban is biztosan ingyenes marad a parkolás ezen autók számára.

A rendezvény társrendezője, a 45 tagot számláló Jövő Mobilitása Szövetség elnöke, Pukler Gábor elmondta: a diverzifikált eszközhasználat a nap mottója, vagyis azt szeretnék megmutatni az embereknek, hogy a mindennapi közlekedésben mennyiféle eszközt tudnak használni. Arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy nem csak elektromos autó létezik, vannak elektromos kerékpárok, rollerek, segédmotorok is, és nem kell feltétlenül egyik vagy másik mellett letenni a voksot, hanem különböző élethelyzetekre különböző járműveket tudnak használni a városokban.

Jelezte, hogy a szövetség tagjai állítottak ki járműveket, amelyek ingyenesen kipróbálhatók: a nyolcféle autó mellett elektromos rollerek, elektromos rásegítésű és teljesen elektromos kerékpárok is.

A rendezvényen az elektromobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatók is megjelentek, így töltési megoldások mellett egy olyan energiatároló rendszer is megtekinthető, amely csökkent kapacitású elektromos autók akkumulátorából készült.