Külföldi sztárelőadó lesz látható a SzerencseSzombat színpadán

A Duna szombati lottóshow-jának exkluzív sztárvendége a horvát csellóművész, HAUSER lesz, aki a 2Cellos duó tagjaként vált ismertté.

A világ legimpozánsabb koncerthelyszínei után a SzerencseSzombat színpadán is látható lesz szeptember 17-én, szombat este HAUSER. A világhírű csellista olyan kultikus előadókkal dolgozott már együtt, mint például a kétszeres Oscar- és hatszoros Grammy-díjas brit zenész, Elton John, a Duna műsorán futó Virtuózok V4+ klasszikus zenei tehetségkutatóban pedig 2021-ben Plácido Domingo mellett zsűrizhetett. Népszerűségét jól mutatja, hogy több millió követője van a közösségi médiában, és rendszerint telt házas koncerteket ad.

HAUSER klasszikus zene alapjaira épülő pop- és rocksláger feldolgozásai óriási népszerűségnek örvendenek, ezekből és saját dalaiból is hallhatnak néhányat a Duna szombati lottóshow-jának nézői. A műsorban arról is beszél majd a sztárcsellista, hogy a novemberben visszatérő Virtuózok V4+ állandó zsűritagjaként rendszeresen találkozhat majd vele a magyar közönség, sőt, egy extra produkcióval is készül.

HAUSER a SzerencseSzombatban – szeptember 17-én este a Dunán!