„Utolsó bölényünk volt a nagy ötvenhatosok közül, és iszonyatosan fog hiányozni” – Wittner Máriáról kérdeztük a magyar közélet veteránjait

– mondta a hirado.hu-nak Bayer Zsolt publicista, véleményvezér.

Wittner Mária a kommunista propaganda hazugságainak élő cáfolata volt. Élő cáfolata volt a posztkommunista média cinikus szólamainak is. És legvégül, élő cáfolata volt az igazságtételt valamiféle parttalan bosszúnak beállító, hamisan jogászkodó felfogásnak is. Egy egyszerű, törékeny asszony. Akinek jószerivel nem jutott magánélet, s mégis megőrizte integritását. Akinek a hangja nem volt hangos, nem volt tolakodó, és mégis erős volt a szava. Akit nem tudtak megtörni a kommunizmus börtönében, s akivel nem tudták megutáltatni ’56-ot a posztkommunizmus médiájában. Nem tudták kihasználni, nem tudták leuralni. Mindig önmaga maradt. Az a vidám lány, akit utóbb kivégzett barátnőjével fegyveresen örökített meg a fotós a szabadságharcosok Vajdahunyad utcai támaszpontján. Néhányszor volt vele alkalmam találkozni. Szelídség, határozottság, humorérzék, veleszületett intelligencia – mindenkire mély benyomást tett. Isten veled, Mária néni!

– nyilatkozta lapunknak Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese.

– nyilatkozta Fodor Gábor.

Amikor először találkoztam Máriával, elárulta, hogy már régóta olvassa az írásaimat. De az igazi összekötő kapocs az lett köztünk, hogy apám és nagyapám is ’56-ban nemzetőr volt. Ezt egyszer említettem Máriának, és legnagyobb meglepetésemre évekkel később egy beszélgetésünkben megjegyezte ezt. Olyan ember volt, aki nemcsak a bajtársait tartotta számon ismeretlenül is, hanem még azok fiait és unokáit is. ’56 a barikád helyes oldalán családdá fűzte össze az embereket