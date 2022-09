TIM: Még két hétig kerestetnek a felelős és a kerékpárosbarát munkaadók

Szeptember végéig nyújthatják be pályázataikat a hazai cégek és közintézmények a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) háttérintézményei által gondozott munkaerőpiaci és közlekedési kiírásokra. A tárca arra ösztönzi a foglalkoztatókat, hogy dolgozóik jóllétéről, elégedettségéről célzott intézkedésekkel gondoskodjanak, a tiszta és egészséges biciklizést mintaadó kezdeményezésekkel népszerűsítsék – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a minisztérium.

Az OFA Nonprofit Kft. hetedik alkalommal hirdette meg Az Év Felelős Foglalkoztatója díjat. A munkáltatók az idén hat kategóriában pályázhatnak: elismerés jár a legjobban teljesítő kisvállalkozásoknak, középvállalkozásoknak, nagyvállalatoknak 2000 fős létszámig és felette, a közszféra szervezeteinek és egyéb gazdálkodó szervezeteknek.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a képzés, szakképzés területén leginkább kiemelkedő, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pedig a legjobb fővárosi pályázót részesíti különdíjban. A most bemutatkozó “LOW – Budget” különdíj az alacsony költségvetésből megvalósított, a munkavállalói visszajelzések szerint sikeres innovatív megoldásokkal, jó gyakorlatokkal érdemelhető ki. Szintén először pályázható a “FiatalokÉRT” különdíj, amely a 30 év alattiak foglalkoztatásának javításáért, megtartásáért leghathatósabban cselekvő cégnek, intézménynek jár. A pályázati felhívás és a teljes dokumentáció az OFA honlapján érhető el – ismerteti a TIM.

Az elmúlt évek forgalomszámlálási adatai szerint egyre többen látják be, hogy biciklizni jó. A munkaadók és települések közvetlen intézkedésekkel sokat tehetnek a környezetkímélő közlekedési mód népszerűsítéséért, előnyeinek kidomborításáért. 2022-ben is erre bátorítanak a tizennegyedszerre útnak indított Kerékpárosbarát” pályázatok. A kitüntető címeket azok kaphatják, akik tavalyi ténykedésükből a leginkább példamutató kerékpáros kezdeményezéseket és fejlesztéseket tudják felmutatni. A munkahelyek közül önálló kategóriákban versenyeznek a multinacionális vállalatok, a nagyvállalatok, a kis- és középvállalkozások és a közintézmények. Önkormányzatok jelentkezését is várják, a helyhatóságok község, nagyközség, város, megyei jogú város és fővárosi kerület kategóriákban mérkőznek meg a Kerékpárosbarát Település elismerésekért. A nevezések a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. honlapjáról nyíló online felületen keresztül adhatók be – tájékoztatott a TIM.