Szilágyi: A magyarság a világon mindenhol értéket képvisel

A magyarság a világon mindenhol értéket képvisel, a nemzeti identitás pedig segít megkülönböztetni a helyest a helytelentől – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol pénteken beszédet mondott Selye János Egyetem tanévnyitó ünnepségén.

Szilágyi Péter a felvidéki magyar egyetemnek, illetve a magyar kormány nemzetpolitikája segítségével megerősített intézményrendszernek az értékéről, feladatairól és a helyi közösség jövőjében játszott szerepéről beszélt.

A felsőoktatási intézmény hallgatóihoz szólva leszögezte: az Önök kezében van a jövő kulcsa. Rámutatott, hogy a révkomáromi egyetemen – más nagymúltú intézményekhez hasonlóan – egy intézményen belül található a gazdasági, az informatikai, a teológiai és a tanárképzés is, amelyek “együtt a jövőt jelentik anyagilag, szellemileg és lelkileg. A Selye János Egyetem a jövő kulcsát ígéri az egyetem közösségének, ráadásul – és ez a legfontosabb – magyarul – hangsúlyozta Szilágyi Péter.

Kiemelte: a magyarság a világon mindenhol értéket képvisel, nemzeti identitásunk, kultúránk is segít megkülönböztetni a helyest a helytelentől, ami azért lehetséges, mert a magyar kultúra a kereszténységben gyökerezik. „Magyarnak lenni ezért erkölcsi felelősséget is jelent, elköteleződést az igazság és a minőség mellett. A magyarság a szülőföldjén érvényesülve így tudja gazdagítani azt az országot, ahol él – fejtette ki Szilágyi Péter. Hozzátette: amikor Magyarország kormánya a nemzetpolitikát intézkedéseinek részévé tette, akkor ezek mellett az értékek mellett is döntött.

A politikus szólt a nemzetpolitika eddigi eredményeiről is. Elmondta: az oktatásban kiépült egy olyan intézményrendszer, mely a bölcsődétől a felsőoktatásig a külhoni magyarság rendelkezésére áll, és segíti a szülőföldön való megmaradást. „A Kárpát-medencében és világszerte háromszázezer magyar gyermek számára nyújtottunk és nyújtunk minőségi magyar oktatást” – hangsúlyozta Szilágyi Péter. Hozzáfűzte: a gazdaság tekintetében a magyar kormány az elmúlt években 3500 vállalkozásfejlesztési projekt megvalósításának szakmai, illetve anyagi támogatásához is hozzájárult a külhonban, a külhoni magyar közösségek lelki megerősítéséhez pedig mintegy háromezer templom és egyházi intézmény megépítésével és felújításával sikerült hozzájárulni.

„Magyarország kormánya részéről mi ezekben is látjuk a jövő nyitját” – jelentette ki Szilágyi Péter, hozzátéve: a helyi közösségeknek politikailag is meg kell erősödniük, ezért döntő jelentőségű, hogy a felvidéki magyarság a soron következő helyhatósági és megyei választásokon a jelenlétéhez méltó képviseletre tegyen szert.